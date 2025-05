Legia Warszawa w półfinale! Zadecydowała dogrywka

Przyjezdni na początku mogli liczyć na Mate Vucicia, dzięki czemu mieli małą przewagę. Po chwili jednak sytuację zmieniali Grzegorz Kulka oraz Ike Smith. Dzięki późniejszej akcji 2+1 Toddricka Gotchera różnica wzrosła do pięciu punktów. Szybko swoimi akcjami zareagował jednak Andrzej Pluta. Po jego trójce po 10 minutach było ostatecznie 20:21. W drugiej kwarcie dzięki rzutom z dystansu Aleksandra Wiśniewskiego i Janisa Berzinsa Górnik Zamek Książ znowu był lepszy o pięć punktów. Zespół z Warszawy nie potrzebował jednak dużo czasu, aby doprowadzić do kolejnego remisu. Po rzucie Kacpra Marchewki pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:37.

Zaraz po przerwie zespół trenera Andrzeja Adamka miał już siedem punktów przewagi po akcjach Alterique’a Gilberta. Mate Vucić oraz EJ Onu po kilku chwilach doprowadzali jednak do remisu. Gospodarze ciągle grali jednak świetnie - dzięki trafieniom Ike’a Smitha różnica wynosiła nawet 10 punktów! Straty zmniejszał jeszcze Kameron McGusty, ale po 30 minutach było 60:57. W kolejnej kwarcie dość szybko przewagę drużynie trenera Heiko Rannuli dawał Ojars Silins. Później znowu sytuację zmieniali znowu Grzegorz Kulka i Toddrick Gotcher. Końcówka była niezwykle zacięta. Po dobitce Vucicia znowu był remis po 78. Bohaterem mógł zostać Smith, ale nie trafił, a to oznaczało dogrywkę!

Dodatkowy czas gry zespół z Warszawy rozpoczął od małej serii 0:8, co ustawiało go w świetnej sytuacji. Swoimi rzutami starali się odpowiadać Gotcher i Gilbert, ale to już nie wystarczało. Ostatecznie Legia zwyciężyła 94:85 i zagra w półfinale!

Najlepszym zawodnikiem gości był Kameron McGusty z 26 punktami i 9 asystami. Ike Smith zdobył dla gospodarzy 24 punkty i 4 zbiórki.

Punkty:

Górnik Zamek Książ Wałbrzych: Ikeon Smith 24, Toddrick Gotcher 17, Alterique Gilbert 12, Grzegorz Kulka 12, Dariusz Wyka 6, Joshua Patton 6, Janis Berzins 3, Aleksander Wiśniewski 3, Kacper Marchewka 2, Maciej Bojanowski 0.

Legia Warszawa: Kameron McGusty 26, Andrzej Pluta 19, Mate Vucic 18, Ojars Silins 13, Michał Kolenda 8, E.j. Onu 6, Keifer Sykes 4, Aleksa Radanov 0, Dominik Grudziński 0.

plk.pl