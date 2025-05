Marcelo Mendez pożegnał się z kibicami. Te słowa łapią za serce

Pod kierunkiem Argentyńczyka jastrzębianie wywalczyli dwa tytuły mistrza Polski, dwa razy grali w finale Ligi Mistrzów, zdobyli Puchar i Superpuchar Polski.

Po trzech latach drogi Mendeza i klubu rozchodzą się jednak. Argentyńczyk ma od nowego sezonu objąć włoski Itas Trentino, choć wciąż nie zostało to oficjalnie potwierdzone.



W czwartkowe popołudnie 61-letni szkoleniowiec postanowił zwrócić się do kibiców Jastrzębskiego Węgla za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podziękował im za wspólny czas.



"Kilka słów dla wszystkich fanów siatkówki w Polsce: jesteście totalnie szaleni - w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu. To właśnie Wy sprawiacie, że siatkówka jest tak pięknym sportem - proszę Was, nie zmieniajcie się. Dziękuję Wam za wszystko, a szczególnie kibicom Jastrzębskiego Węgla - za hymn przed meczami, bezwarunkowe wsparcie i to, że podążaliście za nami nawet do najbardziej odległych zakątków Europy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję" - napisał Mendez.



Na koniec dodał:



"Czuję się już trochę stary... nie wiem, czy jeszcze kiedyś będę miał okazję być tu z Wami, ale chcę, żebyście wiedzieli - zawsze będziecie w moim sercu".