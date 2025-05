Miłe złego początki. Kawa żegna się z Roland Garros!

Ostatnie miesiące były bardzo udane dla Katarzyny Kawy. Poskutkowało to awansem w rankingu WTA i możliwością przystąpienia do eliminacji wielkoszlemowego Roland Garros. Te rozpoczęła od wiktorii 6:4, 6:3 nad Tessah Andrianjafitrimo, z kolei w drugiej fazie przeciwniczką Polki była rozstawiona z "18" Argentynka Maria Lourdes Carle, która wcześniej odprawiła Eleejah Inisan (6:2, 6:1).

Starcie rozpoczęło się od wzajemnej wymiany ognia - najpierw przełamała Carle, potem - Kawa. Kolejne fragmenty w pełni należały do Polki, która zdobyła trzy gemy z rzędu, z czego jeden przy serwisie rywalki, liderując tym samym wynikiem 4:1.

Argentynka nie złożyła jednak broni i zdołała odrobić różnicę. Zanotowała rebreaka i doprowadziła do stanu 5:4 dla Kawy. W tamtym momencie więcej spokoju zachowała Polka. Wróciła do swojej lepszej gry i jeszcze raz odebrała podanie Carle, triumfując tym samym w pierwszej partii do czterech.

Druga odsłona zmagań była istnym festiwalem przełamań. Doszło w nim aż do siedmiu breaków, a o jednego lepsza była Argentynka. Przy 5:4 dla Carle Kawa miała jeszcze trzy szanse z rzędu (40:0), by wyrównać rezultat, lecz przeciwniczka wyszła z opresji, a chwilę później doprowadziła do finałowego seta.

W decydującym akcie rywalizacji Argentynka poszła za ciosem. To ona była stroną dominującą na korcie, co zaowocowało wynikiem 3:0 z dwoma przełamaniami na jej korzyść. Polka odrobiła jedno z nich, by następnie ponownie stracić serwis.

W końcowych fragmentach nie wydarzyło się już nic przełomowego. Carle dowiozła przewagę do końca potyczki, eliminując tym samym Kawę z tegorocznej edycji Roland Garros

Katarzyna Kawa - Maria Lourdes Carle 6:4, 4:6, 2:6