Pewny triumf Polki! Jest o krok od Roland Garros

Dla Lindy Klimovicovej to pierwszy w karierze udział w turnieju wielkoszlemowym pod polską flagą. Urodzona w Ołomuńcu tenisistka reprezentuje nasz kraj bowiem od października zeszłego roku. Powodem jest fakt, że niespełna 21-letnia zawodniczka od lat mieszka w Bielsku-Białej i reprezentuje tamtejszy klub.

Klimovicova w drugiej fazie kwalifikacji Roland Garros zameldowała się po zwycięstwie 6:4, 6:4 nad utalentowaną Czeszką Lindą Fruhvirtovą, której rozwój w ostatnim czasie jednak wyhamował. Następną przeciwniczką Polki była rozstawiona z "5" Mananchaya Sawangkaew. Tajka odprawiła wcześniej - wynikiem 6:4, 6:2 - Australijkę Lizette Cabrerę.

Spotkanie drugiej rundy rozpoczęło się świetnie dla Klimovicovej, która prowadziła już 3:0 z dwoma przełamaniami. Sawangkaew odrobiła jednak część strat, wygrywając dwa gemy z rzędu. Wtedy natomiast Tajka poprosiła o przerwę medyczną. Dolegały jej problemy z lewą stroną pleców w odcinku lędźwiowym.

Po wznowieniu rywalizacji inicjatywa na korcie w pełni należała do Polki. Sawangkaew z kolei popełniała dużo prostych błędów. Wszystko poskutkowało jeszcze jednym breakiem na korzyść Klimovicovej, która ostatecznie triumfowała w pierwszym secie rezultatem 6:2.

W drugim akcie zmagań obie panie od startu pewnie pilnowały własnego podania. Taki obrót spraw utrzymał się przez cztery gemy. Od stanu 2:2 zdecydowanie przyspieszyła Polka. Najpierw przełamała na 3:2, a kilka minut później - na 5:2.

Klimovicova stanęła zatem przed szansą zamknięcia potyczki przy własnym serwisie. Ta sztuka jej się jednak nie udała, lecz w kolejnym gemie, gdy to Sawangkaew wprowadzała piłkę do gry, lepsza była Polka, awansując tym samym do decydującej rundy eliminacji Roland Garros.

O miejsce w głównej drabince paryskiej imprezy wielkoszlemowej reprezentantka Polski zmierzy się z Australijką Astrą Sharmą lub rozstawioną z "27" Hiszpanką Leyre Romero Gormaz.

Linda Klimovicova - Mananchaya Sawangkaew 6:2, 6:3