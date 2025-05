Piękne gole, nieziemskie asysty i efektowne parady! Tak wyglądał ten sezon Ligi Europy (WIDEO)

W środę 21 maja odbył się ostatni mecz Ligi Europy w sezonie 2024/2025. Po angielskim finale ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił Tottenham Hotspur, pokonując 1:0 Manchester United. Dla "Kogutów" to pierwsze trofeum od 2009 roku, kiedy to londyński zespół wygrał Puchar Ligi.

Po zakończeniu zmagań w drugim największym europejskim pucharze w świecie piłki nożnej warto przypomnieć sobie, jakie akcje mogliśmy podziwiać w tym sezonie. A przecież nic w futbolu nie wzbudza większych emocji niż piękne bramki. W załączonym materiale wideo prezentujemy najlepsze trafienia w tej edycji Ligi Europy.

Najlepsi napastnicy europejskich klubów nie byliby jednak w stanie strzelać tak pięknych goli, gdyby nie praca całego zespołu. Czasami to właśnie akcje prowadzące do zdobycia bramki są ciekawsze niż samo trafienie. Zapraszamy zatem na przegląd najładniejszych asyst tego sezonu.

Nie zawsze jednak to ofensywa jest najważniejsza. Równie istotne jest to, jak dany zespół prezentuje się w defensywie. Kibice na co dzień zachwycają się pięknymi golami, ale są również pod wrażeniem, kiedy bramkarz popisze się efektowną paradą. Zobaczcie najlepsze interwencje golkiperów w Lidze Europy w sezonie 2024/2025.