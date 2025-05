Poszedł w ślady Stocha. Znany skoczek przechodzi na emeryturę

Zaledwie dzień po tym, jak Kamil Stoch zaszokował świat skoków narciarskich swoim ogłoszeniem o zakończeniu kariery, Manuel Fettner przekazał podobne wieści. Doświadczony sportowiec pożegna się ze skokami narciarskimi po sezonie 2025/2026. Decyzję zawodnika potwierdził Austriacki Związek Narciarski. Aktualnie skoczek wraz z resztą reprezentacji znajduje się w Kitzbuehel, gdzie odbędzie się pierwsze zgrupowanie.

– Obóz w Stanglwirt to już tradycja i zawsze pełni rolę atrakcji okresu przygotowawczego. Ale dla mnie to ostatni pobyt tutaj. Przynajmniej w roli aktywnego sportowca. Postanowiłem, że będzie to mój ostatni sezon w zawodowej karierze. Nadążanie za młodym pokoleniem z każdym rokiem jest trudniejsze. Sezon z mistrzostwami świata w lotach narciarskich i igrzyskami olimpijskimi będzie świetnym zakończeniem mojej kariery – przekazał Austriak.

Fettner w swojej karierze osiągnął wiele sukcesów. Zadebiutował 4 stycznia 2001 roku w Innsbrucku jako 15-latek, a już dwa dni później zajął piąte miejsce w finale Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Na igrzyskach w Pekinie wywalczył srebrny medal, tam też wspólnie z kolegami z reprezentacji sięgnął po złoto w konkursie drużynowym. Fettner jest również drużynowym mistrzem świata. Nie udało mu się jednak do tej pory osiągnąć indywidualnego zwycięstwa w Pucharze Świata, najwyżej był na drugim miejscu.

Jednym z najsłynniejszy momentów z jego udziałem była nietypowa sytuacja z mistrzostw świata w Val di Fiemme. W konkursie drużynowym przy lądowaniu odpięła mu się narta. Austriak utrzymał jednak równowagę, nie upadł i tym samym Austriakom udało się wywalczyć złote medale.

Gabriela Mikulska, Polsat Sport