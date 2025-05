Problemy zdrowotne mistrza olimpijskiego. Jego wyznanie zaskoczy nawet najwierniejszych fanów

Poważne problemy zdrowotne polskiego mistrza wpłyną na dyspozycyjność



Wojciech Nowicki to doświadczony młociarz, który na swoim koncie ma tytuł mistrza olimpijskiego, medale mistrzostw świata oraz trzy tytuły mistrza Europy. Choć lata mijają, to 36-latek wciąż zaliczany jest do ścisłej światowej czołówki i ma potencjał, aby na najważniejszych imprezach walczyć o złoto. Ostatnie miesiące jednak nie są dla niego litościwe. Wszystko dlatego, że zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Polak uskarżał się na silny ból nogi. Ten uniemożliwiał mu nie tylko trenowanie, ale również normalne funkcjonowanie. Kontuzji prawdopodobnie doznał jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu.

Po zakończeniu trudnego sezonu odezwał się ból w mięśniu czworogłowym. Aż cztery miesiące zajęła walka z bólem i wzmocnienie mięśnia na tyle, aby pozbyć się tej dolegliwości. W końcu jednak wydaje się, że problem został zażegnany i Wojciech Nowicki w końcu może trenować na pełnych obrotach.

Bez dwóch zdań zaburzenie przygotowań będzie miało wpływ na dyspozycję polskiego młociarza w tym sezonie. Polak nie mógł trenować na maksa i ograniczał zajęcia do ćwiczeń, które nie obciążały mięśnia czworogłowego i nie powodowały dolegliwości bólowych.

W praktyce oznaczało to, że postawił na poprawę techniki rzutu i chwytu młota, rzucając nim przy niskiej prędkości. W związku z tym, na ten moment ma spore braki motoryczne, przez co jest wolniejszy w kole. Przekłada się to na wyniki, które osiąga na stadionie lekkoatletycznym.

Mistrzostwa w Tokio najważniejszym wydarzeniem sezonu



Najbliższe tygodnie będą w pełni podporządkowane przygotowaniom do lekkoatletycznych mistrzostw świata, które odbędą się w Tokio we wrześniu. Polak zyskał cenny czas, ponieważ standardowo impreza ta odbywa się już w sierpniu lub lipcu.

Wcześniej jednak Wojciecha Nowickiego zobaczymy m.in. w Memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy, który będzie miał miejsce już 30 maja. Polski młociarz wspólnie ze sztabem szkoleniowym podjął decyzję, że najbliższe starty będą traktowane treningowo. Wszystko dlatego, że sportowiec mocno trenuje, nadrabiając cztery miesiące zaległości spowodowane urazem.

Wyznanie mistrza szokuje. Jakich wyników możemy się spodziewać?



Wojciech Nowicki nie owija w bawełnę i podczas wywiadu z WP Sportowych Faktów mówił wprost, jak jest. Jego wyznanie może zaszokować wielu fanów, w tym najwierniejszych sympatyków polskiego mistrza. Nie ukrywa, że na początku sezonu nie można spodziewać się dobrych rzutów i sukcesów. Te mają pojawić się z czasem. Kluczem jest to, aby polskiego mistrza omijały już kolejne urazy. Nowicki wie, co robić i szykuje formę na Tokio. Czy znów powalczy o medal?

Polsat Sport