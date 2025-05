Superpuchar Polski w piłce ręcznej. W Łodzi najlepsi spotkają najlepszych!

ORLEN Wisła Płock – Industria Kielce

W męskim finale Superpucharu Polski czeka nas starcie tytanów. ORLEN Wisła Płock, aktualny mistrz Polski i obrońca trofeum, z ośmioma tytułami na koncie, stanie naprzeciw Industrii Kielce, najbardziej utytułowanemu klubowi w historii polskiego szczypiorniaka. To będzie pojedynek dwóch odwiecznych rywali.

Płocczanie, z regularnymi występami w Lidze Mistrzów i plejadą reprezentantów w składzie, będą chcieli udowodnić swoją dominację. Kielczanie, z 20 tytułami mistrza Polski i triumfem w Lidze Mistrzów na koncie, odpowiedzą siłą ognia, w której błyszczą gwiazdy światowego formatu. To nie tylko mecz, to jedna z najgorętszych sportowych rywalizacji w kraju!

KGHM Zagłębie Lubin – PGE FunFloor Lublin

Kobiece zmagania o Superpuchar Polski zapowiadają równie gorące emocje. O trofeum zmierzą się KGHM Zagłębie Lubin i PGE FunFloor Lublin, a to gwarancja widowiska na najwyższym poziomie. KGHM Zagłębie Lubin, po zdobyciu mistrzostwa Polski i ORLEN Pucharu Polski, potwierdziło swoją dominację i przyjedzie do Łodzi po kolejny triumf. Zespół z Lubina słynie z doskonałej organizacji gry i żelaznej defensywy, a w jego składzie błyszczą czołowe reprezentantki Polski oraz zagraniczne gwiazdy.

Naprzeciw nim stanie PGE FunFloor Lublin, najbardziej utytułowany klub w historii polskiej kobiecej piłki ręcznej z imponującymi 22 tytułami mistrzyń kraju. Lublinianki, wicemistrzynie Polski, również mogą pochwalić się gwiazdorską obsadą, łączącą reprezentantki Polski z zagranicznymi talentami.

Moc atrakcji w Strefie Kibica Superpuchar Park

Superpuchar Polski to nie tylko dwa mecze na najwyższym poziomie, ale również szereg innych atrakcji, które 30 sierpnia będą czekały na kibiców. To między innymi pokazy multimedialne, możliwość spotkania legend piłki ręcznej, specjalna Strefa Kibica Superpuchar Park z boiskami do piłki ręcznej, bogata oferta gastronomiczna, atrakcje dla najmłodszych i dorosłych. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami oraz akcji charytatywnych.

Podobnie jak w 2024 roku, najbliższa edycja Superpucharu Polski ma być świętem i największym wydarzeniem klubowej piłki ręcznej w 2025 roku w naszym kraju.

