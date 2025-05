13 wspaniałych lat! Jakub Popiwczak pożegnał się z JSW Jastrzębskim Węglem

W czasie trzynastoletniej gry w barwach jastrzębian Jakub Popiwczak wywalczył z klubem trzy tytuły mistrza Polski (2021, 2023, 2024) oraz jedno wicemistrzostwo (2022) i cztery brązowe medale PlusLigi (2013, 2014, 2017, 2019). Do tego dołożył dwa Superpuchary Polski (2021, 2022) i Puchar Polski (2025). Jest również mistrzem Polski juniorów (2015) oraz triumfatorem Młodej Ligi z Akademią Talentów Jastrzębskiego Węgla (2016).

Dwa razy zagrał w finale Ligi Mistrzów, kończąc te rozgrywki ze srebrnymi medalami w Turynie (2023) oraz w Antalyi (2024). Oprócz tego zdobył też dwa brązowe krążki CEV Champions League – w Ankarze (2014) i oraz w Łodzi (2025).

Grając w Jastrzębiu-Zdroju poznał swoją obecną żoną Magdę i tutaj też urodził się ich syn Janek. Podobnie jak Tomek Fornal Kuba został mieszkańcem naszego miasta.

– Po raz ostatni siedzę na tych pomarańczowych krzesełkach, w barwach tego Klubu, z tym logiem, herbem na klatce piersiowej. Chciałbym Wam wszystkim bardzo serdecznie i ciepło podziękować za te wszystkie chwile, które przeżyliśmy razem. Za te piękne emocje, które sobie nawzajem dawaliśmy. Za to paliwo, które przelewaliście do naszych baków. Za łzy, wzruszenia, wsparcie i wszystko to, co razem osiągnęliśmy w tym miejscu i w tej hali. Bardzo dziękuję – powiedział Popiwczak na pożegnanie z klubem.





– Dziękujemy Ci Kuba za te trzynaście lat spędzonych w Klubie. Teraz odchodzisz, ale wiedz, że zawsze przyjmiemy Cię tutaj z otwartymi ramionami – zaznaczył prezes Adam Gorol.

Polsat Sport, jastrzebskiwegiel.pl