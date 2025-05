Co za debiut! Polak wygrał pierwszy wyścig sezonu

Trzeci w kwalifikacji do niedzielnego wyścigu w stawce 28 zawodników z całego świata, młody Polak awansował na prowadzenie już w trzecim zakręcie. Następnie kontrolował sytuację, dowożąc do mety wyjątkowe zwycięstwo z przewagą pięciu sekund nad drugim kierowcą.

Dzień wcześniej podopieczny Akademii Motorsportu Orlen i zespołu MP Motorsport był jednym z bohaterów pierwszego wyścigu weekendu.

Startując do walki z odległej, 25. pozycji, tarnowianin wyprzedził kilkunastu rywali, mijając linię mety na 11. miejscu, zaledwie pół sekundy za punktowaną, pierwszą dziesiątką.

Po pierwszej z ośmiu rund cyklu Eurocup-3 Maciej Gładysz zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Kolejne wyścigi odbędą się na portugalskim torze Portimao w dniach 7-8 czerwca.



- Jestem bardzo zadowolony ze zwycięstwa w moim debiucie w Eurocup-3 - mówi Maciej Gładysz, który w marcu wywalczył mistrzostwo cyklu Spanish Winter Championship, a rok temu tytuł drugiego wicemistrza hiszpańskiej Formuły 4.

- W sobotę popełniłem drobny, ale kosztowny błąd podczas pierwszej czasówki, co uniemożliwiło mi walkę w czołówce pierwszego wyścigu. Wyciągnąłem jednak wnioski i w niedzielę byłem w stanie najpierw zapewnić sobie trzecie pole startowe, a następnie przejechać szybki i bezbłędny wyścig. To dla mnie wymarzone zakończenie weekendu, podczas którego dopingowało mnie z trybun wielu polskich kibiców, za co bardzo im dziękuję. Naprawdę bardzo czułem to wsparcie! Dziękuję również mojemu zespołowi, MP Motorsport, mojej rodzinie i naszym partnerom. Do zobaczenia w Portugalii.

