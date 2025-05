Gdzie obejrzeć mecz Panthers Wrocław - Nordic Storm?

Po efektownym otwarciu sezonu i wygranej 55:12 z Fehervar Enthroners, wrocławianie są na fali. Kibice zebrani na stadionie mogli podziwiać efektowne akcje nowego rozgrywającego DJ’a Ironsa i skrzydłowego Darrella Stewarda Jr., a prawdziwe show dał Devan Burrell, który nie tylko zdobył efektowne przyłożenie po returnie, ale też przechwycił piłkę i zamienił to na kolejne punkty. Panthers pokazali moc – w ofensywie, defensywie i w duchu drużyny.

– Debiut w barwach Panthers na Stadionie Olimpijskim to wspaniałe uczucie. To mój nowy dom. Bardzo się cieszę, że wygraliśmy, ale przed nami kolejne wyzwanie. Nordic Storm zagrają mocno – zarówno w ataku, jak i w obronie – powiedział Darrell Steward Jr., wide receiver Panthers Wrocław.

Nowy przeciwnik, nowa historia

Nordic Storm to beniaminek ELF – drużyna powstała w 2024 r., a obecny sezon jest ich pierwszym w europejskich rozgrywkach, ale nie można ich lekceważyć. Już w pierwszym meczu pokazali siłę, wygrywając z Helvetic Mercenaries 56:12. Rozgrywający Jadrian Clark – dwukrotny mistrz ELF z Rhein Fire – rzucił aż pięć przyłożeń, a gra zespołu zrobiła ogromne wrażenie. Choć kontuzja wyeliminowała running backa Glena Toongę z dalszej części sezonu, to Storm mają kim go zastąpić. Do tego w podaniowej grze błyszczą wide receiver Brendan Beaulieu oraz jeden z najlepszych tight endów ligi i zarazem były zawodnik Panthers – Adria Botella Moreno. Drużyna ze Skandynawii praktycznie w każdej formacji posiada topowych zawodników, dlatego też niedzielne spotkanie zapowiada się niezwykle ekscytująco.

– Chcemy od początku wywierać presję i zagrać jako jedna drużyna – tylko razem jesteśmy w stanie osiągnąć cel. Rywal ma silny skład, ale wszystko zależy od realizacji naszego game planu i założeń taktycznych, które musimy jak najlepiej zrealizować na boisku – komentuje Krzysztof Wis, linebacker Panthers Wrocław.

Początek meczu o godz. 13:00. Transmisja na kanale Polsat Sport Fight oraz online w Polsat Box Go.

pantherswroclaw.com