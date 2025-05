Za nami absolutnie genialne Grand Prix Francji, w którym triumfował Johann Zarco, zostając pierwszym od 1954 roku Francuzem, zwyciężającym w swoim kraju w klasie królewskiej. To wyścig, który zapisze się na kartach historii MotoGP, jako jeden z największych thrillerów, które mieliśmy okazję oglądać. Ciężko było sobie wyobrazić, że światem MotoGP może coś wstrząsnąć jeszcze bardziej. Już w poniedziałek wybuchła bomba kontraktowa, jakoby Jorge Martin, wracający do zdrowia, po kolejnej w tym sezonie odniesionej kontuzji, chce zerwać kontrakt z Aprilią i pertraktuje z Hondą.

Chyba nikt nie mógł sobie wyobrazić takiego scenariusza, który niewątpliwie zatrząsł w posadach fabrykę w Noale. Aprilia, w czwartek przed GP Wielkiej Brytanie, wystosowała oficjalny komunikat, w którym zaprzecza negocjacjom z Jorge i prosi inne fabryki o powstrzymanie się od składania ofert mistrzowi świata. Nie ma co do tego wątpliwości, że za szczelnymi drzwiami kancelarii prawniczych toczy się spór, którego końca na pewnie jeszcze nie zobaczyliśmy.



Gdy z jednej strony Aprilia walczy o Jorge Martina, dziennikarze zastanawiają się, jakie zmiany kontraktów może spowodować to zamieszanie. Scenariuszy jest wiele, ale chyba musimy poczekać na więcej informacji.



Le Mans jest już historią - przepiękną historią, która może powtórzyć się w najbliższy weekend. Niepewna pogoda, przelotny deszcz, niskie temperatury, to perfekcyjne warunki na thriller na brytyjskiej ziemi, na ikonicznym torze Silverstone. Faworyci? Jest ich wielu, ale szybkie zakręty powinny sprzyjać Yamasze i Aprilii. Czy dołączy do nich Maverick Viñales na KTMie. KTMie, który otrzymał ratunek od firmy Bajaj w postaci przeszło 600mln Euro?



