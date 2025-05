Kontuzja kadrowicza Grbicia! Diagnoza była bezlitosna. Wypadł z drużyny

Reprezentacja Polski przytgotowuje się do startu sezonu. Jednym z powołanych przez Nikolę Grbicia zawodników był Mateusz Nowak. Niestety - podczas środowego treningu siatkarz doznał kontuzji, która na jakiś czas wyklucza go z gry. Jego miejsce w kadrze zgłoszonej do Ligi Narodów FIVB zajął Seweryn Lipiński.