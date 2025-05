Real Betis był rywalem Legii w pierwszej kolejce Ligi Konferencji. Drużyna prowadzona przez Manuela Pellegriniego przyjechała do Warszawy w nieco okrojonym składzie i w październikowy wieczór musiała uznać wyższość Legionistów. Decydujący okazał się gol Steve'a Kapuadiego po dobrym rozegraniu stałego fragmentu gry.

Kapuadi był też bohaterem rewanżowego spotkania z Chelsea w ćwierćfinale rozgrywek, trafiając do bramki w drugiej połowie meczu, ponownie po skutecznie wykonanym rzucie rożnym. Londyńczycy przegrali 1:2 i była to ich jedyna porażka w tym sezonie Ligi Konferencji, jeśli bierzemy pod uwagę fazę ligową i pucharową.

"The Blues" awansowali jednak dalej, wygrywając dwumecz z Legią 4:2. W półfinale wyrzucili za burtę Djurgarden i zameldowali się w finale LK we Wrocławiu. Według trenera Legii Goncalo Feio, to właśnie ekipa prowadzona przez Enzo Mareskę jest minimalnym faworytem decydującego starcia w stolicy województwa dolnośląskiego.

- Ze względu na to, że liga angielska jest według mnie najmocniejsza, to minimalnie więcej procent szans na wygranie finału daję Chelsea. Natomiast Betis szczególnie w tej drugiej części sezonu, po przyjściu Antony'ego, po powrocie do formy Isco, ma atuty z przodu, żeby zaskoczyć "The Blues". Na pewno szanse na triumf są wyrównane - w moim odczuciu z lekkim wskazaniem na Chelsea. Jestem pewny, że to nie będzie jednostronny mecz - mówi Portugalczyk.

Zdaniem Feio, taki skład finału można było przewidzieć przed startem fazy ligowej. - Jakbyśmy popatrzyli na zestawienie zespołów przed pierwszym losowaniem i mieli wyznaczyć trzech faworytów rozgrywek, to praktycznie każdemu z nas na myśl nasuwały się Chelsea, Betis i Fiorentina. Te dwa ostatnie zespoły spotkały się w półfinale, Fiorentina odpadła, a do finału dotarło dwóch z trzech faworytów - twierdzi portugalski szkoleniowiec.

Czy w kolejnych latach scenariusz Ligi Konferencji będzie podobny i w rozgrywkach będą dominować przedstawiciele największych, najbogatszych lig europejskich?

- Myślę, że to będzie się powtarzało. Drużyny z lig: włoskiej, hiszpańskiej i angielskiej, w każdym sezonie będą największymi faworytami. Oczywiście może zdarzyć się, że ktoś z przedstawicieli "dużej" ligi niespodziewanie odpadnie z eliminacji Ligi Europy, ale raczej to będzie ten układ - mówi Feio.

Finał Ligi Konferencji zostanie rozegrany 28 maja o godzinie 21:00. Transmisja na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go. W przedmeczowym studiu wyemitujemy między innymi materiał podsumowujący drogę Legii w tym sezonie rozgrywek.

Polsat Sport