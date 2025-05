Lech Poznań mistrzem Polski? Eksperci nie mają wątpliwości

Szymon Rojek, Paweł Gołaszewski i Maciej Stolarczyk w programie Polsat Futbol Cast wypowiedzieli się na temat tego, kto według nich sięgnie po mistrzostwo Polski. Eksperci zgodzili się, że najprawdopodobniej ten tytuł trafi do Lecha Poznań.

- Mistrzostwo jest rozstrzygnięte. Przyznam uczciwie, że nie wierzę w to, że Lech się potknie u siebie z Piastem. Gdzie miał się potknąć, to się potknął. Raków tego nie wykorzystał. W dwóch ostatnich kolejkach zdobył punkt i chyba podopieczni Marka Papszuna sami sobie to zdobycie mistrzostwa uniemożliwili - powiedział Szymon Rojek.

Lech ma aktualnie o punkt więcej od znajdującego się niżej Rakowa. Jeżeli poznaniacy chcą zostać mistrzami, muszą zwyciężyć z Piastem Gliwice. W przypadku innego rozstrzygnięcia będzie musiał liczyć na korzystny dla siebie rezultat z Częstochowy, gdzie częstochowianie podejmować będą Widzew Łódź.

- Ma tyle jakości i doświadczenia, że jeżeli nie zdobędzie mistrzostwa Polski, to będzie jedna z największych sensacji w ostatnich latach, jeżeli chodzi o polską piłkę ekstraklasową. Mistrzostwo Piasta było wielką sensacją, mistrzostwo Jagielloni też było olbrzymią, ale wyłożyć się już tak naprawdę na ostatnim kroku? To już nawet nie jest ostatnia prosta, to jest ostatni krok - tego się nie spodziewam. Lech ma jakość, doświadczenie i uważam, że sięgnie po mistrzostwo Polski - wypowiedział się Gołaszewski.

Maciej Stolarczyk, były polski piłkarz i obecny trener również zgodził się ze swoimi przedmówcami.

- Myślę, że nie będzie niespodzianki. Lech ma jakość, ma sprzymierzeńca w postaci swojego stadionu. Co prawda gra już z zespołem, który jest niewygodny. Piast Gliwice jest naprawdę niewygodny. Trudno złamać tę drużynę, ale tyle indywidualności, którą posiada Lech i ta determinacja do zdobycia mistrzostwa, dwunasty zawodnik w postaci stadionu... Uważam, że Lech zdobędzie to mistrzostwo - dodał.

Gabriela Mikulska, Polsat Sport