Można otwierać szampany! Polska zorganizuje MŚ 2026!

Prezes PZHL-u Mirosław Minkina już 3 maja, w rozmowie z Polsatem Sport, zapowiadał, że taki scenariusz może być zrealizowany.

- Na 99 procent przyszłoroczne MŚ Dywizji IA odbędą się w Polsce, w Sosnowcu – zapowiadał przed naszą kamerą.

- Nasza oferta była solidnie przygotowana, do tego pomogły zabiegi dyplomatyczne – dodała Marta Zawadzka, wiceprezes PZHL-u, członek zarządu IIHF.

W piątek 23 maja Kongres IIHF-u przyznał Polsce MŚ zaplecza elity.

Rywalami Polaków w walce o awans do Elity będą tegoroczni spadkowicze: Francja i Kazachstan, a także Ukraina, Japonia i Litwa, która awansowała z trzeciego poziomu MŚ. Awans zyskają dwie najlepsze drużyny, a najsłabsza spadnie na trzeci poziom MŚ, do Dywizji IB.

Polska dostała także organizację dwóch innych turniejów.

- Przyznano nam także MŚ Dywizji IB do lat 18 kobiet w Katowicach-Janowie i MŚ Dywizji IA do lat 18 mężczyzn, jakie przeprowadzimy w Krynicy-Zdroju – dodała Zawadzka.

- Borykamy się z wieloma problemami, ale IIHF nas ceni na tyle, że co rusz przyznaje nam organizację turniejów MŚ. Nasze rozmowy kuluarowe dały pożądany skutek - powiedział nam prezes PZHL-u Mirosław Minkina.

Szef związku nie kryje, że sondował też możliwość zorganizowania przyszłorocznych MŚ w większej hali.

- Gliwice i katowicki "Spodek" są w tym terminie zajęte, a koszt wynajęcia Tauron Areny Kraków oscyluje wokół dwóch milionów złotych. Dlatego decydujemy się na Sosnowiec i postaramy się za bramkami rozbudować trybuny, by pojemność obiektu wzrosła do 2,8 tys. widzów - dodaje sternik polskiego hokeja.

Transmisja z tego turnieju na antenach Polsatu Sport i na Polsat Box Go.

Polscy hokeiści znają od podszewki Stadion Zimowy w Sosnowcu. W lutym 2024 r. rywalizowali tam w turnieju kwalifikacyjnym do IO we Włoszech, ale wygrali tylko jedno spotkanie z Estonią (4-0), by przegrać po karnych z Ukrainą i Koreą Południową. "Biało-Czerwonym" znacznie lepiej w Sosnowcu poszło w lutym tego roku, gdy podczas EIHC Sosnowiec Cup pokonali Włochów 5:2, Słowenię 3:1 i Węgry 3:1. Także w mieście nad Brynicą "Biało-Czerwoni" mierzyli się z Italią, w towarzyskim dwumeczu 18 i 19 kwietnia, tuż przed MŚ Dywizji IA w Sfantu Gheorghe. Wówczas pierwsze spotkanie przegraliśmy 2:3, by w rewanżu wygrać 3:1.

- Przyznanie nam MŚ Dywizji IA na pewno jest to sukces polskiego hokeja, nie tylko ze względów sportowych, ale też promocyjnych. To niesamowite dla nas wydarzenie, wielka atrakcja dla kibiców, okazja do pozyskiwania sponsorów dla polskiego hokeja - skomentował dla Polsatu Sport dyrektor sportowy Zagłębia Sosnowiec Karol Pawlik, który zasiada także w Komisji Rewizyjnej PZHL-u.

- Dzięki prezydentowi Sosnowca mamy taki świetny obiekt jak Zagłębiowski Park Sportowy, który zawiera nie tylko stadion i lodowisko, ale także wielofunkcyjną halę, w której ostatnio swe mecze rozgrywali siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie. Z kolei ze stadionu korzystali piłkarze Rakowa Częstochowa, w walce o Ligę Mistrzów. Gdyby więcej miast miało taką bazę, to śmiało moglibyśmy rozwijać nasze sporty - dodaje Pawlik.