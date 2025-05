Pogoda w Paryżu. Co z Roland Garros 2025?

Choć od tygodni w Paryżu jest słonecznie, to już w weekend nastąpi zmiana pogody, która nadejdzie znad Wysp Brytyjskich. Niezbyt obfity deszcz może dotrzeć do Paryża w niedzielę po południu, a towarzyszyć mu będzie wiatr z zachodu, osiągający w porywach do 50 km/h.

Długoterminowa pogoda instytutu meteorologicznego Meteo-France przewiduje poniedziałek bez opadów, ale deszczowy wtorek i środę, choć temperatura utrzymywać się będzie powyżej 20 stopni. Przejaśnienia prognozowane są na czwartek, a od piątku 30 maja opady ustąpią, aż do 3 czerwca. Pierwszy tydzień czerwca zapowiada się jako bardzo ciepły - z temperaturami do 27-28 stopni.

Telewizja Chaine Meteo przypomina, że deszcze i burze dość często towarzyszyły paryskiemu turniejowi. Według statystyk od 2006 roku odsetek dni deszczowych podczas rozgrywek przekraczał 40 procent. Najtrudniejszy był rok 2016, gdy aż 13 z 15 dni imprezy były z opadami. W tym roku - według prognoz długoterminowych - ten przypadek nie powinien się powtórzyć.

BS, PAP