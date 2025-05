Siatkarz Jastrzębskiego Węgla odchodzi z PlusLigi! Trafi pod skrzydła polskiego trenera

VC Greenyard Maaseik kilka dni temu przedstawił nowego trenera, którym został były reprezentant Polski Paweł Woicki. Teraz kolej na zawodników.

Zobacz także: Były reprezentant Polski trenerem legendarnego klubu! Przed nim ważne zadanie

Juan Ignacio Finoli (rocznik 1991) to doświadczony argentyński rozgrywający. W minionym sezonie był zmiennikiem Benjamina Toniuttiego w ekipie JSW Jastrzębskiego Węgla. Wywalczył z tym klubem Puchar Polski oraz brązowy medal Ligi Mistrzów.





Dla Argentyńczyka to powrót do Maaseik. Grał w tym klubie w latach 2014–16. Później reprezentował barwy klubów z Niemiec, Włoch, Argentyny i Hiszpanii. Do Jastrzębskiego Węgla trafił po sezonie spędzonym w rumuńskim SCM Craiova.