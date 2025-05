Spadkowicz z PlusLigi odpalił bombę! Co za nazwisko! Powrót po latach

Zaledwie siedem zwycięstw i aż 23 porażki - to bilans siatkarzy Stali w minionym sezonie PlusLigi. Taki dorobek nie pozwolił im utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ostatecznie zespół z Nysy zajął 14. miejsce z punktem straty do bezpiecznej lokaty. Co ciekawe, Stal do samego końca walczyła o uniknięcie degradacji. W 30. kolejce, zamykającej rundę zasadniczą, ekipa z Opolszczyzny rywalizowała na wyjeździe z Barkomem Każany Lwów i do pełni szczęścia wystarczyły jej dwa wygrane sety. Tak się jednak nie stało, bo skończyło się na porażce 1:3 i spadku.

Klub z Nysy chce jednak szybko odbudować swoją pozycję i wrócić do PlusLigi. Z tego powodu postanowiono zakontraktować Marka Lebedewa. To doskonale znany w Polsce szkoleniowiec, który w przeszłości pracował dwukrotnie w Jastrzębskim Węglu, a także był trenerem Aluron CMC Warty Zawiercie i Gwardii Wrocław. Był również selekcjonerem reprezentacji Niemiec, Australii oraz Słowenii. Ostatnio zajmował się holenderskim Nova Tech Lycurgus Groningen.

Klub z Nysy poinformował o pozyskaniu 58-latka za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Cieszę się na powrót do Polski, nie mogę doczekać się pracy w Nysie. Wiem, że Stal to klub z tradycjami i bogatą historią, dlatego zrobię wszystko, abyśmy jak najszybciej wrócili do PlusLigi - powiedział sam zainteresowany.

Lebedew w swojej karierze wywalczył trzy mistrzostwa Niemiec z Berlin Recycling Volleys. Z kolei z VfB Friedrichshafen zdobył Puchar Niemiec. Z Jastrzębskim Węglem sięgnął po brązowy medal w Lidze Mistrzów i PlusLidze.

