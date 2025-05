Szokująca deklaracja wielkiej rywalki Świątek! Ona naprawdę to powiedziała

Garcia w swojej dotychczasowej karierze może pochwalić się triumfem w jedenastu turniejach singlistek. Jeden z nich wygrała w 2022 roku w Warszawie, eliminując w ćwierćfinale zdecydowaną faworytkę gospodarzy - Igę Świątek.

Na turniejach wielkoszlemowych 31-latka najdalej dotarła w tym samym roku na US Open, kiedy w półfinale przegrała z Ons Jabeur, która następnie uległa w finale Świątek. Do tego reprezentantka Francji raz awansowała do ćwierćfinału French Open w 2017 roku i dwukrotnie dochodziła do czwartej rundy Australian Open i Wimbledonu.

Jej największym sukcesem jest zwycięstwo w prestiżowym WTA Finals w 2022 roku. Wówczas w finale pokonała Arynę Sabalenkę. Najwyżej w rankingu WTA plasowała się na czwartej pozycji w 2018 roku. Na swoim koncie posiada też sukcesy w deblu, dwukrotnie wygrywając French Open oraz awansują do finału US Open.

W tym sezonie Garcia zapowiedziała start jeszcze w kilku turniejach. Tym pierwszym będzie rozpoczynający się 25 maja Roland Garros w Paryżu. Francuzka będzie miała zatem okazję zaprezentować się przed swoimi rodakami i pożegnać się z nimi.

"Czas powiedzieć 'do widzenia'. Po 15 latach rywalizacji na najwyższym poziomie i ponad 25 latach poświęcania tenisowi każdej sekundy, naprawdę czuję, że czas zacząć nowy rozdział. Moja przygoda z tenisem nie zawsze była łatwa. Od samego początku tenis dla mnie nie polegał jedynie na zwycięstwie lub porażce. To była miłość lub nienawiść, szczęście lub złość. Mimo to, jestem głęboko wdzięczna za tę podróż - za wszystko, co tenis mi podarował i jak bardzo pomógł mi stać się silną, pełną pasji, ciężko pracującą kobietą. Ale teraz nadszedł czas na coś innego. Moje ciało i osobiste cele tego potrzebują" - napisała Garcia w swoim oświadczeniu.

Garcia już wcześniej zapowiadała możliwość zakończenia kariery po tym sezonie. Jako powód podawała problemy z kontuzjami, które sprawiły, że w ostatnich latach wypadła ze światowej czołówki. Rywalką będącej na 145. miejscu w rankingu WTA reprezentantki "Trójkolorowych" w pierwszej rundzie French Open będzie Bernarda Pera ze Stanów Zjednoczonych.

