Wielkie pożegnanie Andrzeja Wrony! Zupełnie się tego nie spodziewał (WIDEO)

Andrzej Wrona kończy swoją siatkarską karierę po 18 latach nieprzerwanej gry na parkietach PlusLigi. Wrona postanowił pożegnać się z siatkówką i z tej okazji 23 maja w hali COS Torwar organizuje wspólnie z PGE Projektem Warszawa niepowtarzalne wydarzenie z udziałem wielu gwiazd siatkarskiego świata. W programie "Halo, tu Polsat" opowiedział o planowanym Benefisie.

- Cieszę się, że kończę na własnych warunkach, w momencie, kiedy jestem zdrowy. Byłem w dobrej formie w tym sezonie, zdobyliśmy brązowy medal z chłopakami. Z tą ekipą, z którą tak naprawdę byłem ostatnie trzy, cztery lata - powiedział zawodnik. - Ten sezon to był "last dance", a to, co będzie dzisiaj to jakiś kosmos. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Ile znajomych osób, zawodników, trenerów, przyjaciół, rodziny będzie dzisiaj na Torwarze.

Wrona przyznał, że dobrze radzi sobie w organizacji różnych przedsięwzięć. Jego przygoda z siatkówką dodatkowo pomogła mu odpowiednio przygotować pożegnalny mecz.

- Bardzo dużo rzeczy sobie otwierałem przez tę sportową karierę, furtek, z których teraz mogę skorzystać - mówi sportowiec.

W programie na znanego siatkarza czekała również miła niespodzianka. Nie tylko prowadzący programu zdecydowali się na uroczyste pożegnanie Wrony. Jego wierni kibice pojawili się w studiu, aby w ten sposób podziękować mu za minione lata spędzone na boisku. Zawodnik całkowicie się tego nie spodziewał.

Transmisję z meczu pożegnalnego Andrzeja Wrony można oglądać w piątek od godziny 20:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.

Gabriela Mikulska, Polsat Sport