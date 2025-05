Wiemy, kto skomentuje finałowy mecz Hurkacza z Djokoviciem!

Dla Polaka to pierwszy finał od 11 miesięcy, kiedy to zagrał z Jannikiem Sinnerem w Halle. Hurkacz wygrał już w Genewie cztery spotkania - z Arthurem Cazauxem, Arthurem Rinderknechem, Taylorem Fritzem oraz Sebastianem Ofnerem. Do tej pory nie stracił nawet seta.

Zobacz także: Hurkacz w finale turnieju w Genewie! Będzie hitowy mecz z legendą!

Djoković miał "wolny los" w pierwszej rundzie. Następnie ograł Martona Fucsovicsa, Matteo Arnaldiego oraz Camerona Norriego.

W sobotnim finale możemy być pewni wielkich emocji. Wiemy już, kto skomentuje mecz Hurkacz - Djoković. Będzie to Tomasz Tomaszewski.

Hurkacz i Djokovic grali ze sobą siedmiokrotnie. Za każdym razem górą był Serb.