Za nami Memoriał Kusocińskiego. Oto wyniki

Z pewnością zarówno sportowcy, jak i organizatorzy oraz kibice liczyli na wyższą temperaturę w piątkowe popołudnie na chorzowskim stadionie Superauto.pl Stadion Śląski, biorąc pod uwagę termin zawodów. Na szczęście nie padał deszcz, który jeszcze dzień wcześniej dawał się we znaki mieszkańcom regionu.



Konkurs rzutu oszczepem wygrała Maria Andrejczyk wynikiem 58,82 m.

„Przez parę miesięcy byłam w ciężkim treningu, powoli się z niego ‘odgruzowuję’. Wiedziałam, że może być różnie. Liczyłam na 60 metrów, bo tyle już rzucałam podczas treningów, ale jeszcze pracuję nad rozbiegiem. Biłam się z myślami, czy przyjeżdżać i się ‘kompromitować’, ale to był bardzo cenny start. Dostaliśmy z trenerem bardzo dużo informacji, wiemy, nad czym pracować, w którą stronę iść. Zostało niecałe cztery miesiące do mistrzostw świata, wtedy chcę rzucać jak najdalej. Jeszcze dużo treningów przede mną, pozostaję dobrej myśli” – powiedziała rekordzistka Polski (71,40), która spaliła pierwsze dwie próby.

Tegoroczna halowa mistrzyni Europy na 800 m Anna Wielgosz wygrała rywalizację na niemal dwukrotnie dłuższym dystansie - 1500 m (4.13,77).

„Jestem bardzo zadowolona, to super prognostyk. Po ciężkiej pracy przed sezonem dziś zamknęłam czas wytrzymałości, niedługo będę startowała na 800 m z przyjemnością. Dzisiejszy wynik to moja stadionowa życiówka. Biegło mi się dość lekko, spodziewałam się, że będzie trudniej. Dystans szybko uciekał, byłam zaskoczona, że to już ostatnie okrążenie. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się zdobyć minimum na MŚ (800 m)” – stwierdziła biegaczka.

Justyna Święty-Ersetic kilka dni wcześniej w Kantonie wywalczyła kwalifikację do MŚ w sztafecie 4x400. Po raz pierwszy uzyskała tam wynik poniżej 50 sekund na lotnej zmianie.

„Czekałam na to 20 lat, dodało mi to dużego "kopa", że jako starsza pani+ w tej kadrze potrafię w dalszym ciągu szybko biegać, zmobilizować się i cieszyć na nowo. Biegi w Chinach pokazały, że jestem w dobrej dyspozycji. Jest ogromna ulga, nic nie boli, nie strzyka nadmiernie. Wiedziałam, że dziś może być ciężko, bo jest ciągle zimno, pada, wieje. To nie są warunki sprzyjające szybkiemu bieganiu. Należy się uzbroić w cierpliwość, oczekiwać lepszej pogody, wtedy nogi poniosą w szybszym tempie do mety. Wierzę, że ten sezon, jeśli wszystko pójdzie dobrze – będzie jednym z lepszych w mojej karierze” – zauważyła druga na mecie w Chorzowie zawodniczka (51,29).

Duży aplauz publiczności wywołał konkurs tyczkarzy, wygrany przez Piotr Liska (5,72).

„Co ja mogę powiedzieć, niczego nie będę obiecywał. Postaram się robić swoje, wykorzystywać to, co zbudowałem. Bardzo lubię starty w Polsce, kontakt z kibicami. Pierwszy start w sezonie nigdy nie należy do łatwych. Dawno chyba nie otworzyłem sezonu takim wynikiem, więc jestem zadowolony” – powiedział.

Kiedy w Chorzowie zrobiło się już naprawdę zimno, bieg na 100 ppł wygrała Pia Skrzyszowska (12,73).

„To był bardzo dobry bieg, choć było trochę zimno i mięśnie nie współgrały tak dobrze, jak w cieple. Jestem zadowolona. Czułam się na luzie, na tym mi zależało, wykonałam to, co chciałam. Taka pogoda to rzadkość. Cieszę się, że dałam radę. Warto się sprawdzić w różnych warunkach, bo nigdy nie wiadomo, co nas spotka. Chciałabym już biegać 12,50, ale na to się musi złożyć kilka rzeczy” – wyjaśniła.

Trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk była druga z wynikiem 69,91.

Memoriał Janusza Kusocińskiego to najstarszy polski mityng lekkoatletyczny. Odbywa się od 1954 roku. Patronem jest mistrz olimpijski z 1932 roku w biegu na 10 000 metrów. Od 2018 roku zawody odbywają się na Stadionie Śląskim i mają rangę World Athletics Continental Tour Silver.

Wyniki 71. edycji Memoriału Janusza Kusocińskiego:

KOBIETY 100 m 1. Maia McCoy (Liberia) 11,35 2. Patrizia van der Weken (Luksemburg) 11,39 3. Kryscina Cimanouska (Polska) 11,49 200 m 1. Bianca Williams (Wielka Brytania) 23,27 2. Kryscina Cimanouska (Polska) 23,28 3. Patrizia van der Weken (Luksemburg) 23,29 400 m 1. Susane Gogl-Walli (Austria) 50,91 2. Justyna-Święty-Ersetic (Polska) 51,29 3. Bassant Hemida (Egipt) 51,33 800 m 1. Jemma Reekie (Wielka Brytania) 1.59,79 2. Naomi Korir (Kenia) 2.00,43 3. Margarita Koczanowa (Polska) 2.00,87 1500 m 1. Anna Wielgosz (Polska) 4.13,77 2. Kinga Królik (Polska) 4.14,08 3. Berenice Fulchiron (Francja) 4.16,61 100 m ppł 1. Pia Skrzyszowska (Polska) 12,73 2. Alicja Sielska (Polska) 13,01 3. Rayniah Jones (USA) 13,06 młot 1. Silja Kosonen (Finlandia) 73,42 2. Anita Włodarczyk (Polska) 69,91 3. Katarzyna Furmanek (Polska) 68,81 oszczep 1. Maria Andrejczyk (Polska) 58,82 2. Liveta Jasiunaite (Litwa) 58,38 3. Gabriela Andrukonis (Polska) 52,36 MĘŻCZYŹNI 100 m 1. Oliwer Wdowik (Polska) 10,29 2. Dominik Kopeć (Polska) 10,34 3. Łukasz Żak (Polska) 10,40 400 m 1. Leungo Schotch (Botswana) 45,43 2. Jean Paul Bredau (Niewmcy) 45,79 3. Maksymilian Szwed (Polska) 45,96 800 m 1. Mateusz Borkowski (Polska) 1.46,35 2. Bartosz Kitliński (Polska) 1.46,41 3. Filip Ostrowski (Polska) 1.46,44 3000 m 1. Michał Groberski (Polska) 8.11,42 2. Tomasz Paja (Polska) 8.27,18 3. Szczepan Kuzik (Polska) 8.30,98 110 m ppł 1. Mondray Barnard (RPA) 13,49 2. Jakub Szymański (Polska) 13,63 3. Joob Gerds (Holandia) 13,66 tyczka 1. Piotr Lisek (Polska) 5,72 2. Ethan Cormont (Francja) 5,62 3. Renaud Lavillenie (Francja) 5,62 oszczep 1. Julian Weber (Niemcy) 86,12 2. Anderson Peters (Grenada) 83,24 3. Neeraj Chopra (Indie) 81,80 4. Cyprian Mrzygłód (Polska) 80,49 5. Marcin Krukowski (Polska) 79,47

