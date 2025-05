Znana siatkarka zaapelowała do kibiców. Wspomniała o Novaku Djokoviciu

Była gwiazda Grota Budowlanych Łódź i Chemika Police wróciła w tym sezonie do drużyny narodowej w zupełnie nowej roli. Brakocević-Canzian będzie jedną z asystentek trenera reprezentacji Serbii, Zorana Terzicia, a pierwszą z najważniejszych imprez sezonu będą dla "Orlic" rozgrywki Ligi Narodów, w których jeden z turniejów odbędzie się w Belgradzie.

Brązowa medalistka mistrzostw świata z 2006 roku i srebrna (2007) oraz złota (2011) medalistka mistrzostw Europy zaapelowała do kibiców, by w roku poolimpijskim, w którym drużyna Serbii będzie przechodziła przebudowę, tym bardziej okazali zespołowi wsparcie.

- Każdy mecz przed własną publicznością był wyjątkowym momentem mojej kariery. To uczucie, gdy wszystkie serca biją w jednym rytmie dla osiągnięcia jednego celu jest czymś nie do opisania. Wsparcie z trybun jest przy tym bezcenne i dziewczyny z pewnością będą go potrzebowały. Kiedy Novak Djoković zdobywał olimpijskie złoto, nie zrobił tego tylko dla siebie, ale i dla całego kraju. My również czujemy, że gramy dla całego narodu, zwłaszcza kiedy występujemy przed swoją publicznością. Doping z pewnością doda tym młodym dziewczynom wiatru w żagle przed kolejnymi rozgrywkami i będzie dla nich zachętą do stawania się lepszymi każdego dnia, co przełoży się na osiąganie lepszych wyników dla dobra całego kraju - powiedziała Brakocević-Canzian w rozmowie z dziennikiem "Blic".

Serbki rozpoczną zmagania w Lidze Narodów w turnieju w Ottawie. W drugim tygodniu wystąpią w Belgradzie, gdzie zmierzą się między innymi z Polkami. W trzecim tygodniu "Orlice" zagrają w turnieju w holenderskim Apeldoorn.