A jednak zaskoczenie! Wiadomo, co dalej z Podolskim w Górniku Zabrze

„Nie zawsze było łatwo. Zrobiłem, co mogłem dla tego klubu. Myślę, że dobrze to wypadło. Stąd pochodzę i tu zakończę karierę. Może to dla niektórych dobra wiadomość, dla innych zła, ale jedziemy dalej” - powiedział.

Kilka dni spotkaniem w mediach społecznościowych trwała akcja sugerująca, że z kibicami Górnika – po czterech sezonach - pożegna się Podolski. Klub apelował do fanów o wcześniejsze przybycie na stadion. Niespełna 40-letni mistrz świata z 2014 roku w barwach Niemiec jest ulubieńcem zabrzańskich fanów, liderem i niekwestionowaną gwiazdą drużyny.

„Poldi” znalazł się w wyjściowym składzie zabrzan na sobotni mecz. Jego dotychczasowa umowa wygasa w czerwcu.

BS, PAP