Gdzie obejrzeć Cafe Futbol?

W najbliższym magazynie Cafe Futbol gośćmi Przemysława Iwańczyka będą były obrońca reprezentacji Polski i Legii Warszawa Marek Jóźwiak oraz nasi stali eksperci Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.

Program nadamy ze stadionu we Wrocławiu, gdzie w środę Real Betis i Chelsea zagrają w finale Ligi Konferencji. Szeroko zapowiemy to starcie oraz sprawdzimy przygotowania miasta do tego wielkiego wydarzenia.



Goście w studiu porozmawiają też o zwycięstwie Tottenhamu w finale Ligi Europy oraz finale Ligi Mistrzyń. Powiemy również o walce Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa o mistrzostwo Polski oraz Jagiellonii Białystok i Pogoni Szczecin o europejskie puchary.

Magazyn Cafe Futbol w niedzielę na żywo od godziny 11:00 w Polsacie Sport 2 oraz na Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go. Po zakończeniu programu będzie on dostępny na naszym kanale YouTube.

Polsat Sport