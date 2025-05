Hitowy transfer doszedł do skutku. Utytułowany siatkarz zmienił barwy klubowe

Informację o pozyskaniu Christensona ekipa z Werony przekazała w oficjalnym komunikacie.

"Jeden z najlepszych i najbardziej kompletnych rozgrywających na świecie wnosi ze sobą bogate doświadczenie i najwyższej klasy umiejętności, które zdobył na arenie międzynarodowej" - czytamy we wpisie.

O potencjalnym transferze Christensona do drużyny z Werony mówiło się już kilka miesięcy temu. Teraz w końcu przenosiny doszły do skutku. Dla urodzonego w Honolulu siatkarza jest to powrót na Półwysep Apeniński. W przeszłości był już zawodnikiem Cucine Lube Civitanova i Modena Volley. W 2021 roku przeszedł do Zenitu Kazań. W Rosji spędził ostatnie cztery lata.

32-latek jest bardzo utytułowanym zawodnikiem. Raz był mistrzem Włoch (2017) i dwa razy mistrzem Rosji (2023, 2024). Do tego dołożył Puchar Włoch i trzy Puchary Rosji. Stawał również na podium Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata.

Natomiast z reprezentacją USA triumfował w Lidze Światowej w 2014 roku. W swoim dorobku ma również m.in. dwa brązowe medale olimpijskie i trzy srebra Ligi Narodów.

mtu, Polsat Sport