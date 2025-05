Mistrzyni olimpijska nie zagra w Roland Garros! Co to oznacza dla Igi Świątek?

Belinda Bencic wróciła do rywalizacji po narodzinach córki w październiku zeszłego roku. Szwajcarka po przerwie błyskawicznie doszła do wysokiej formy. W tym sezonie zwyciężyła turniej rangi WTA 500 w Abu Zabi, dotarła do ćwierćfinału tysięcznika w Indian Wells czy czwartej fazy wielkoszlemowego Australian Open. Na swoim rozkładzie ma chociażby Coco Gauff czy Jelenę Rybakinę.

Z tą drugą Bencic miała zagrać w pierwszej rundzie French Open. Ich spotkanie miało być głównym hitem na tym etapie rozgrywek. Ostatecznie do takiego pojedynku nie dojdzie, bowiem Szwajcarka wycofała się z imprezy w Paryżu ze względu na problemy zdrowotne.

"Niestety opuszczę w tym roku Roland Garros. Zaledwie dwa dni temu podczas porannego treningu odnowiła mi się kontuzja ramienia, która spowodowała, że ​​musiałam zrezygnować z gry w Rzymie" - napisała Bencic, która 7 maja w stolicy Włoch skreczowała w starciu 1/64 finału z Marią Sakkari.

Gdyby Bencic wyeliminowała Rybakinę, a następnie odniosła triumf w jeszcze jednym meczu, mogłaby być przeciwniczką Igi Świątek w trzeciej fazie Roland Garros. Tak się już na pewno nie stanie nie stanie. Miejsce Szwajcarki w drabince zajęła kwalifikantka Julia Riera i to Argentynka będzie pierwszą rywalką Rybakiny.

Bencic natomiast podkreśla, że jej rekonwalescencja nie potrwa długo. Jej kolejnym celem będzie z pewnością trzeci Wielki Szlem w sezonie - Wimbledon.

"Bardzo dobrą wiadomością jest to, że po dwóch tygodniach całkowitego odpoczynku będę mógł w pełni zdrowa, więc zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby przyspieszyć ten proces. Do zobaczenia wkrótce na trawie!" - dodała.

Roland Garros z kolei rozpocznie się już w niedzielę 25 maja. Tytułu bronić będzie Iga Świątek, która łącznie w Paryżu triumfowała czterokrotnie: w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku.