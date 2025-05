Środkowy reprezentacji Polski nie wystąpi na MŚ? Istnieje takie ryzyko

Sezon klubowy dobiegł końca, a przed nami rozgrywki reprezentacyjne. Docelową imprezą w tym sezonie są mistrzostwa świata na Filipinach, które odbędą się w dniach 12-28 września.

Jak się okazuje, występ w czempionacie globu jednej z gwiazd polskiej drużyny narodowej, Norberta Hubera, jest zagrożony.

- W półfinale Ligi Mistrzów dostał piłką w oko i lekarze mówią, że musi pauzować miesiąc. Później będzie musiał przejść dodatkowe testy, badania. Monitorujemy sytuację i za kilka tygodni będziemy wiedzieć więcej. Dołączy do kadry, jak będzie gotowy - powiedział dla portalu WP SportoweFakty szkoleniowiec naszych siatkarzy, Nikola Grbić.

Wcześniej natomiast pewne było, że po zakończeniu sezonu klubowego Huber przejdzie zaplanowany zabieg nosa. Teraz przy wszystkim pojawiają się znaki zapytania ze względu na wspominany uraz oka.

- Operacja nosa była zaplanowana tuż po zakończeniu sezonu. Przydarzyła mu się jednak ta kontuzja oka, której nijak nie dało się przecież przewidzieć. Będzie musiał przejść jeszcze jedną konsultację i dowie się od laryngologa, czy może być operowany, mimo ciśnienia w oku - wyjaśnił Grbić.

- Może się tak zdarzyć, że trzeba będzie przełożyć operację, aż to ciśnienie nie wróci do normy. W takim wypadku istnieje ryzyko, że czekałby zbyt długo. Mógłby nie mieć wystarczająco dużo czasu na to, by dołączyć do reprezentacji i rzetelnie przygotować się na mistrzostwa świata - dodaje Serb, zakładając najgorszy scenariusz.

Grbić jest jednak dobrej myśli. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Huber powinien być do jego dyspozycji na wrześniowe mistrzostwa.

- Jeśli wszystko ułoży się tak, jak sobie zaplanowałem, to będzie miał miesiąc przerwy ze względu na oko. Później jednak przyjedzie na zgrupowanie kadry i będzie miał wystarczająco czasu, by się przygotować - stwierdził dla WP.

Reprezentacja Polski już od końcówki kwietnia - póki co w okrojonym składzie - przygotowuje się do zbliżających się zmagań. Pierwszym występem podopiecznych Grbicia będzie turniej Silesia Cup w Katowicach i Gliwicach, gdzie nasi rodacy zmierzą się z Bułgarią, Niemcami i Ukrainą. Zawody potrwają od 28 do 31 maja.

Grbić przyznał również dla WP, że podczas imprezy przed polską publicznością w biało-czerwonych barwach zaprezentują się nowe nazwiska.

- Na turnieju towarzyskim chciałbym dać szansę graczom, którzy nie mieli wcześniej szansy pokazać się w klubie i reprezentacji. Chcę też zobaczyć, jak zawodnicy wdrożą to, co trenowaliśmy przez poprzednie trzy tygodnie. W Lidze Narodów chcemy oczywiście wygrać wszystkie spotkania, także na pierwszym turnieju - dodał.

Transmisje meczów reprezentacji Polski na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.