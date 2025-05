Nowość w siatkarskiej reprezentacji Polski! "Żywe maszyny do zagrywki"

– Trener Stefano Lavarini ma swoje sprawdzone metody treningowe. Oczywiście cały czas je rozwija i analizuje. Jeśli chodzi o organizację pracy na treningach, to mamy dwie nowe osoby. Marcin Wojtulewicz i Kuba Buczek, których nazywamy żartobliwie "żywymi maszynami do zagrywki – powiedział Szymon Szlendak.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek 2025. Kiedy gra reprezentacja Polski?

Marcin Wojtulewicz (rozgrywający, SKS Iskra Warszawa) oraz Jakub Buczek (przyjmujący, UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki) w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski znaleźli się jako "asystenci trenera współpracujący".

– Selekcjoner chciał, aby dwóch aktywnych zawodników było cały czas z nami, by wykonywać zagrywki i atakować w naturalny sposób. Tak, żeby to nie były ataki z podestu, tylko z powietrza, z wyskoku. Mamy więc w sztabie dwie nowe osoby, które zajmują się wyłącznie wykonywaniem siatkarskich elementów. To jest ta nowość, ale wiem, że we włoskich klubach jest taka funkcja. Tych zagrywek i ataków jest bardzo dużo, ale dzięki temu dziewczyny mają naturalny atak wykonany prosto w blok, w obronę i taką zagrywkę, jaka leci później podczas meczu. Ci zawodnicy również oglądają przeciwniczki i staramy się aranżować zagrania w ich stylu – dodał kierownik reprezentacji Polski.

W sztabie doszło też do kilku innych zmian. Pojawili się m.in. nowi trenerzy trenerzy przygotowania motorycznego. Szymon Szlendak przybliżył je w materiale wideo, w którym opowiedział również o logistyce kadry w obecnym sezonie: