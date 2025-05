Ligowa sytuacja obu drużyn jest dość jasna. Motor przystąpi do 38. serii gier z siódmego miejsca, a Radomiak z 12. Obie ekipy ciągle mogą poprawić swoje pozycje, lecz do tego potrzebują zwycięstw. Na przykład radomianie mogą w przypadku wygranej mogą wyprzedzić Koronę Kielce i wskoczyć na 13. lokatę.

Z kolei Motor w najlepszym wypadku może ukończyć rozgrywki na szóstym miejscu. Do tego jednak potrzebuje swojego zwycięstwa i straty punktów Cracovii.

Przypomnijmy, że ekipa z Lubelszczyzny przystępowała do tego sezonu w roli beniaminka. Jeśli w ostatniej kolejce Motoru nie wyprzedzi GKS Katowice, to zespół Mateusza Stolarczyka ukończy rozgrywki najwyżej spośród drużyn, które w poprzednich rozgrywkach wywalczyły awans do elity.

Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.

mtu, Polsat Sport