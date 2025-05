Piłkarze Korony Kielce w ostatniej kolejce ekstraklasy zmierzą się w sobotę w Zabrzu z Górnikiem. „Chcemy udanie zakończyć sezon, na Górny Śląsk jedziemy walczyć o zwycięstwo" - powiedział ich trener Jacek Zieliński.

W ostatnich dwóch sezonach Korona do końca walczyła o zachowanie ligowego bytu. W obecnych rozgrywkach kielczanie już kilka tygodni temu zapewnili sobie utrzymanie w ekstraklasie. Przed ostatnią kolejką są na 11. miejscu w tabeli, a ewentualne zwycięstwo w Zabrzu może ich wywindować na siódmą pozycję. Warto przypomnieć, że przerwę zimową zespół ze stolicy regionu świętokrzyskiego spędził w strefie spadkowej.

„W dalszym ciągu gramy o to, żeby ten sezon udanie zakończyć, żeby być na jak najwyższym miejscu w tabeli. Wbrew pozorom to nie jest dla nas mecz bez znaczenia i dlatego podchodzimy do niego z pełną powagą. Nie ma żadnego luzu na treningach. Jesteśmy skupieni, sprężeni. Do Zabrza jedziemy po zwycięstwo” – powiedział Zieliński.

Doświadczony szkoleniowiec zdaje sobie doskonale, że wywiezienie trzech punktów z Górnego Śląska nie będzie łatwe. Komplementował też najbliższego rywala.

„Górnik jest bardzo mocny, jeśli chodzi o fazę posiadania piłki, bo mają piłkarzy, którzy potrafią grać. Mocną stroną zespołu z Zabrza są także bardzo szybkie skrzydła. Potrafią konstruować groźne akcje, więc na to musimy być przygotowani” – podkreślił trener Korony.

W ostatnim meczu sezonu nie zagra kapitan drużyny Miłosz Trojak. 31-letni piłkarz podpisał już umowę z nowym klubem. Choć sam Trojak nie ujawnił, kto będzie jego kolejnym pracodawcą, to według medialnych doniesień będzie nim południowokoreański Ulsan Hyundai FC. Jeśli ta informacja się potwierdzi, to doświadczony obrońca w czerwcu zagra w klubowych mistrzostwach świata.

W Zabrzu zabraknie także kontuzjowanego hiszpańskiego defensora Pau Resty.

„Pau ma stan zapalny przywodziciela spojenia łonowego, dlatego nie ma sensu go już +dożynać+ w tym ostatnim meczu. On musi się przede wszystkim wyleczyć i dlatego nie będzie brany pod uwagę” – zaznaczył Zieliński.

Szkoleniowiec Korony poinformował, że po meczu w Zabrzu jego podopieczni rozpoczną urlopy. Na pierwszym treningu przed nowym sezonem piłkarze spotkają się 20 czerwca. Dwa dni później drużyna wyjedzie na tygodniowe zgrupowanie do Warki. W okresie przygotowawczym Korona rozegra cztery spotkania kontrolne: z Polonią Warszawa, Cracovią, Stalą Rzeszów i izraelskim zespołem Maccabi Netanja.

PAP