Stawką sobotniego meczu ostatniej kolejki piłkarskiej ekstraklasy w Białymstoku między Jagiellonią a Pogonią Szczecin będą brązowe medale mistrzostw Polski i prawo startu w Lidze Konfederacji. Trener "Portowców" Robert Kolendowicz zapowiedział, że jego zespół zrobi wszystko, by wygrać.

Spotkanie w Białymstoku będzie bezpośrednim pojedynkiem o trzecią lokatę w końcowej tabeli, w przeciwieństwie i w cieniu do korespondencyjnej rywalizacji Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa o tytuł mistrza kraju. Ale emocji nie powinno zabraknąć.

"Gramy z mocnym przeciwnikiem, ale zrobimy wszystko, żeby wygrać" – powiedział przed wylotem na Podlasie Kolendowicz.

Przed ostatnią kolejką "Jaga" ma trzy punkty przewagi nad Pogonią. To oznacza, że jedynie zwycięstwo da "Portowcom" trzecie miejsce i prawo startu w rozgrywkach europejskich. Każdy inny rezultat premiuje podopiecznych trenera Adriana Siemieńca. W grudniu w Szczecinie obie ekipy zremisowały 1:1.

Także poprzedni wyjazd Pogoni do Białegostoku, w kwietniu ubiegłego roku, gdy Jagiellonia walczyła o tytuł, zakończył się podziałem punktów (2:2).

"Teraz Jagiellonia ma komfort remisu. To my musimy tam wygrać. To będzie determinowało grę. Mamy przepracowane różne scenariusze. Trenowaliśmy nawet taką opcję, że jest 80. minuta meczu i mamy remis. Mam nadzieję, że tego scenariusza nie będziemy musieli przerabiać w sobotę, że wcześniej przejmiemy kontrolę nad meczem" – przyznał szkoleniowiec.

"Portowcom" dobrze się gra z Jagiellonią. W ostatnich pięciu sezonach w lidze Pogoń wygrała sześciokrotnie (w tym dwa razy na Podlasiu), a przegrała tylko raz - w lutym 2023 r (0:2). Ponadto w ubiegłym roku wyeliminowała ekipę z Białegostoku z rozgrywek Pucharu Polski, wygrywając półfinał 2:1 po dogrywce.

"To już tylko historia" – urwał temat tamtych meczów Kolendowicz, który w ostatnim meczu sezonu będzie miał do dyspozycji nieco okrojony skład.

Stoper Mariusz Malec wrócił do gry - na razie w rezerwach - po długotrwałej kontuzji, ale nie jest jeszcze gotowy na ekstraklasowe boiska. Zabraknie także Adriana Przyborka. Podstawowy młodzieżowiec "granatowo-bordowych" w minioną sobotę w meczu z Lechią obejrzał czwartą żółtą kartkę i czeka go przymusowa pauza. Szczecinianie wprawdzie odwoływali się od tej kary, ale niczego nie wskórali.

"Mam kilka wariantów zastąpienia Przyborka. Może w jego miejsce zagrać Marcel Wędrychowski albo Olaf Korczakowski czy Kuba Lis. Może też zmienić stronę Kamil Grosicki..." - wyliczał trener.

Jego zdaniem mecz rozstrzygnie się w ofensywie. Dość powiedzieć, że w 10 poprzednich starciach obu ekip nigdy nie było bezbramkowego remisu. Poza tym "Portowcy" słyną z agresywnej i ofensywnej gry. Wraz z Legią strzelili po 58 goli. Więcej ma tylko Lech - 67, a Jagiellonia do siatki rywali trafiła trzykrotnie mniej niż Pogoń. Jednak bronienie dostępu do własnej bramki nie jest mocną stroną ekipy ze Szczecina.

"Jagiellona to trudny rywal. Mistrz Polski. Gra u siebie. Będzie chciała wygrać, by ponownie zaprezentować się w Europie. Presja będzie na niej ciążyć. Ale nie zapominamy, że ma w swojej ekipie świetnych piłkarzy, jak: Pululu, Churlinova, Imaza cza Skrzypczaka. Będziemy się starać zabezpieczyć na tyle defensywę, by nie stracić gola" - podkreślił Kolendowicz.

Jeśli Pogoni udałoby się zdobyć brązowy medal, to - dodając do tego finał Pucharu Polski - zaliczyłaby najbardziej udany sezon w historii klubu.

"Dla nas to coś fantastycznego, że możemy zagrać o kolejny medal. Nie za dobrze weszliśmy w ten sezon, ale wróciliśmy do gry w pięknym stylu. Za nami bardzo dobra runda wiosenna. Teraz nadszedł czas, by dokończyć robotę" - podkreślił bramkarz Valentin Cojocaru.

"Jesteśmy gotowi na Jagiellonię. Znamy jej styl i postaramy się wykorzystać jej słabości. Chcemy zwyciężyć w Białymstoku i przywieść do Szczecina brązowe medale" - podsumował Rumun.

PAP