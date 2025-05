Polskie siatkarki odwróciły losy meczu! Po dwóch setach pachniało sensacją

Polki niemrawo rozpoczęły to spotkanie, co wykorzystały rywalki. W polu zagrywki pojawiła się Julia Nilsson i Szwedki odskoczyły na kilka punktów (5:9). Przyjezdne popełniały mniej błędów, lepiej prezentowały się w polu serwisowym i w bloku. W efekcie powiększały przewagę (9:15), która w pewnym momencie, po ataku Isabelle Haak, wzrosła do dziewięciu oczek (13:21). Ostatecznie gospodynie przegrały tę partię 18:25, w ostatniej akcji psując zagrywkę.

Druga odsłona była nieco lepsza w wykonaniu polskich siatkarek. Uzyskały przewagę (12:9, 15:11), ale rywalki trzymały kontakt i odrobiły straty (18:18). W końcówce skuteczny atak i as Isabelle Haak pozwoliły Szwedkom uzyskać dwa oczka zaliczki (20:22). Po punktowej zagrywce Weroniki Centki-Tietianiec gospodynie odwróciły wynik (23:22), ale popełniły błędy w kolejnych akcjach. Reprezentantki Szwecji przypieczętowały zwycięstwo atakiem Hanny Hellvig (23:25).

W trzeciej partii Polki od początku nadawały ton wydarzeniom na parkiecie i tym razem nie dały rywalkom dojść do głosu. Szwedki bez Isabelle Haak na boisku nie były już tak groźne. W środkowej części seta gospodynie uzyskały wyraźną przewagę (12:7, 19:12). Później zanotowały chwilę dekoncentracji i rywalki wygrały cztery akcje z rzędu (19:16), ale końcówka to znów dominacja polskich siatkarek. Poszła punktowa seria, Olivia Różański zaserwowała asa na wagę piłki setowej, a po chwili zakończyła długą wymianę (25:16).

Set numer cztery to mocne otwarcie Polek. Punktowa seria siedmiu wygranych akcji przy zagrywkach Magdaleny Stysiak pozwoliła gospodyniom zbudować wyraźną przewagę (11:2). Rywalki miały problemy w przyjęciu, Polki znów zanotowały siedem wygranych akcji z rzędu, a tym razem zagrywała Paulina Damaske (18:4). W końcówce przyjezdne ugrały kilka punktów, ale polskie siatkarki zdecydowanie wygrały 25:9.

W tie-breaku inicjatywa nadal należała do reprezentacji Polski. Asem popisała się Paulina Damaske (5:2), a gdy Magdalena Stysiak zaatakowała po bloku rywalek, gospodynie miały pięć oczek zaliczki przy zmianie stron (8:3). Dalsza część seta również toczyła się pod dyktando Polek. Dominika Pierzchała efektownym uderzeniem ze środka wywalczyła piłkę meczową, a po chwili Damaske zamknęła mecz skutecznym atakiem (15:6).

Turniej o Puchar Prezydenta Koszalina jest rozgrywany w dniach 23–25 maja z udziałem czterech reprezentacji. W pierwszym meczu Polki pokonały Bułgarię 3:1. Na zakończenie imprezy zagrają w niedzielę z Francją. W innym sobotnim spotkaniu Bułgaria przegrała z Francją 2:3.

Polska – Szwecja 3:2 (18:25, 23:25, 25:16, 25:9, 15:6)

Polska: Aleksandra Gryka, Julia Nowicka, Olivia Różański, Weronika Centka-Tietianiec, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik – Justyna Łysiak (libero) oraz Malwina Smarzek, Alicja Grabka, Paulina Damaske, Katarzyna Wenerska, Dominika Pierzchała. Trener: Stefano Lavarini.

Szwecja: Hanna Hellvig, Gun Hindgren, Isabelle Haak, Anna Haak, Julia Nilsson, Hilda Gustafsson – Filippa Brink (libero) oraz Cecilia Malm, Maya Tabron, Paulina Lindberg, Emmy Gustafsson, Kirsten van Leusen, Erica Muhizi. Trener: Lorenzo Micelli.