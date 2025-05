Świetne liczby Hurkacza! Tak grał w finałach

Impreza rangi ATP Tour 250 w Genewie to ostatni przystanek dla Huberta Hurkacza przed docelowym w tej części sezonu wielkoszlemowym Roland Garros. Dotąd w Szwajcarii Polak pokazuje się ze świetnej strony. Wygrał cztery spotkania, eliminując między innymi rozstawionego z "1" Amerykanina Taylora Fritza, a o tytuł zagra z Novakiem Djokoviciem.

Pierwszy od niemal roku i pierwszy od ponad roku?

Premierowy finał z udziałem Huberta Hurkacza miał miejsce 24 sierpnia 2019 w Winston-Salem (ATP Tour 250). 21-letni wtedy wrocławianin sięgnął po swoje pierwsze trofeum w zmaganiach na najwyższym szczeblu. W decydującym pojedynku - po zażartej batalii - pokonał 6:3, 3:6, 6:3 Benoit Paire.

Poprzednio z kolei w starciu o trofeum mogliśmy oglądać Polaka niemal rok temu. 23 czerwca 2024 podczas zawodów na nawierzchni trawiastej w Halle (ATP Tour 500) Hurkacz mierzył się z ówczesnym i zarazem obecnym liderem rankingu ATP - Jannikiem Sinnerem. Polak musiał uznać wyższość Włocha, przegrywając 6:7(8), 6:7(2).

Nieco dłużej niż rok natomiast Hurkacz czeka następny puchar w swojej kolekcji. 7 kwietnia 2024 był bowiem najlepszy w zmaganiach w Estoril (ATP Tour 250), zwyciężając w finale 6:3, 6:4 z Pedro Martinezem. Wiktoria w Portugalii była dla Polaka pierwszą i - jak na razie - jedyną w karierze na mączce.

Co ciekawe, Hurkacz w Genewie o zakończenie okresu bez tytułu powalczy właśnie na cegle, czyli w teorii na nawierzchni, która sprzyja mu najmniej. Ostatnie 12 miesięcy były jednak dla wrocławianina bardzo trudne. Na Wimbledonie doznał poważnej kontuzji kolana, przez co wypadł z rywalizacji na dłuższy czas. Wrócił wcześniej niż przewidywano, ale przez wiele miesięcy jego dyspozycja nie była najwyższa. Poprawa nastąpiła w ostatnim czasie - przed finałem w Genewie, dotarł także do ćwierćfinału tysięcznika w Rzymie.

Słoneczna Floryda i największy skalp

Początkowo Hurkacz przyzwyczaił nas do świetnych występów za oceanem. Nie tylko pierwszy jego triumf miał miejsce w Stanach Zjednoczonych, ale drugi i trzeci. W 2021 Polak świetnie spisywał się na Florydzie, gdzie zdecydowanie odpowiadały mu tamtejsze warunki. Najpierw - w styczniu - zwyciężył w Delray Beach (ATP Tour 250), a na przełomie marca i kwietnia - w Miami (ATP Tour Masters 1000), gdzie okazał się lepszy od Sinnera.

Ta wiktoria do tej pory pozostaje największym sukcesem Hurkacza w jego dotychczasowej przygodzie z tenisem. Polak - co prawda - w październiku 2023 sięgnął po jeszcze jedno trofeum imprezy rangi ATP Tour Masters 1000 - w Szanghaju, lecz biorąc pod uwagę prestiż obu turniejów - zdecydowanie wyżej plasuje się Miami Open.

Świetna skuteczność

Hurkacz dotąd wystąpił w 11 finałach w głównym cyklu i legitymuje się bardzo dobrym bilansem w takich spotkaniach. Aż ośmiokrotnie schodził z kortu z pucharem, natomiast tylko trzy razy musiał uznawać wyższość przeciwników: w sierpniu 2022 w Montrealu (ATP Tour Masters 1000) poniósł porażkę z Pablo Carreno-Bustą, w październiku 2023 w Bazylei (ATP Tour 500) uległ Felixowi Augerowi-Aliassime'owi, a w czerwcu zeszłego roku w Halle był gorszy podczas wspominanego starcia z Sinnerem.

O kontynuację znakomitych statystyk Polak powalczy już w sobotę (24 maja) o godzinie 15:00. Zadanie nie będzie jednak łatwe. Mimo że ostatnie tygodnie nie były udane dla Djokovicia, jest on zawodnikiem, z którym zawsze trzeba się liczyć. Tym bardziej, że w Genewie po nieudanym okresie Serb wraca do lepszej gry.

Finały Huberta Hurkacza w turniejach ATP Tour:

1. Winston-Salem (ATP Tour 250 / 24.08.2019 / hard): 6:3, 3:6, 6:3 vs. Benoit Paire - zwycięstwo

2. Delray Beach (ATP Tour 250 / 13.01.2021 / hard): 6:3, 6:3 vs. Sebastian Korda - zwycięstwo

3. Miami (ATP Tour Masters 1000 / 4.04.2021 / hard): 7:6(4), 6:4 vs. Jannik Sinner - zwycięstwo

4. Metz (ATP Tour 250 / 26.09.2021 / hard [hala]): 7:6(2), 6:3 vs. Pablo Carreno-Busta - zwycięstwo

5. Halle (ATP Tour 500 / 19.06.2022 / trawa): 6:1, 6:4 vs. Daniił Miedwiediew - zwycięstwo

6. Montreal (ATP Tour Masters 1000 / 14.08.2022 / hard): 6:3, 3:6, 3:6 vs. Pablo Carreno-Busta - przegrana

7. Marsylia (ATP Tour 250 / 26.02.2023 / hard [hala]): 6:3, 7:6(4) vs. Benjamin Bonzi - zwycięstwo

8. Szanghaj (ATP Tour Masters 1000 / 15.10.2023 / hard [hala]): 6:3, 3:6, 7:6(8) vs. Andriej Rublow - zwycięstwo

9. Bazylea (ATP Tour 500 / 29.10.2023 / hard [hala]): 6:7(3), 6:7(5) vs. Felix Auger-Aliassime - przegrana

10. Estoril (ATP Tour 250 / 7.04.2024 / mączka): 6:3, 6:4 vs. Pedro Martinez - zwycięstwo

11. Halle (ATP Tour 500 / 23.06.2024 / trawa): 6:7(8), 6:7(2) vs. Jannik Sinner - przegrana

