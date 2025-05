Uznany klub zagra ostatni mecz w ORLEN Superlidze. "Przegraliśmy finansowo"

Poniedziałkowy mecz z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski będzie pożegnaniem z ORLEN Superligą. Bilet na to spotkanie będzie kosztował symboliczną złotówkę.

"To będzie coś więcej niż mecz - to będzie pożegnanie. Nie przegraliśmy sportowo. Wręcz przeciwnie - przez cały sezon walczyliśmy z pasją, charakterem i poświęceniem. Udowodniliśmy, że potrafimy rywalizować z najlepszymi i że zasługujemy na miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. Przegraliśmy jednak finansowo - zabrakło środków, by spełnić wymagania licencyjne i móc dalej reprezentować Puławy, region i Polskę na najwyższym szczeblu rozgrywek" - napisano w klubowym komunikacie.

Oprócz sześciu brązowych medali MP (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022) puławska drużyna jest m.in. finalistą Pucharu Polski w sezonie 2017/2018, półfinalistą Challenge Cup (2013/2014) oraz uczestnikiem fazy grupowej Pucharu Federacji (EHF) w sezonach 2017/2018 i 2018/2019.

W poniedziałek podopieczni trenera Patryka Kuchczyńskiego po raz ostatni wybiegną na boisko w walce o punkty w ORLEN Superligi. Ich przeciwnikiem w 5. kolejce grupy spadkowej będzie Piotrkowianin.

PAP