Trefl Gdańsk ogłosił obsadę pozycji! Dwaj siatkarze zostają w klubie

Voitto Köykkä (rocznik 1999) jest libero reprezentacji Finlandii. Do gdańskiego Trefla dołączył przed sezonem 2023/24. Fiński libero wyróżnia się znakomitą grą w obronie, a także świetnym czytaniem gry. Jego umiejętności defensywne pozytywnie wpływają na stabilizację przyjęcia oraz skuteczną obronę. Od samego początku gry w PlusLidze utrzymuje wysoki poziom i udowadnia, że potrafi rywalizować z najlepszymi.

– Bardzo się cieszę, że podpisałem nowy kontrakt z Treflem. To świetne uczucie móc kontynuować drogę z klubem, który we mnie wierzy i w którym od początku czuję silną więź z zespołem, sztabem i kibicami. Decyzja o przedłużeniu umowy była bardzo prosta. Klub jest w pełni profesjonalny. Jest to miejsce, w którym czuję, że mogę dalej się rozwijać - zarówno jako siatkarz, jak i jako człowiek – powiedział

Köykkä.

– Jeśli chodzi o cele na nowy sezon, to przede wszystkim chcę pomóc drużynie rywalizować na jak najwyższym poziomie. Osobiście zależy mi na tym, by w każdym meczu wnosić do gry regularność i pozytywną energię. Już nie mogę się doczekać powrotu na boisko – dodał fiński siatkarz.

Fabian Majcherski (rocznik 1997) barwy Trefla zaczął reprezentować już w wieku 16 lat, gdy przeniósł się z rodzinnego Lęborka do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku oraz drużyn młodzieżowych Trefla. Zanim zadebiutował w drużynie seniorów reprezentował Gdańsk m.in. w kategorii juniorów, czy Młodej Lidze, z którymi sięgnął po srebrny i brązowy medal rozgrywek. Jest zawsze gotowy do pracy, wspiera drużynę nie tylko swoją postawą na boisku, ale także pozytywnym nastawieniem. To zawodnik, który codziennie wnosi do zespołu świetną atmosferę - w szatni, na treningach i podczas meczów.

– Bardzo się cieszę, że przedłużyłem kontrakt z Treflem Gdańsk i zostaję na kolejny sezon. Czuję się tutaj jak w domu – klub, miasto i kibice tworzą wyjątkowe środowisko, w którym chcę grać i się rozwijać. Decyzja była dla mnie naturalna. Drużyna ma potencjał, a ja chcę być częścią tego projektu i dalej dokładać swoją cegiełkę. Moim celem na nadchodzący sezon jest dalszy rozwój, stabilna forma i walka z zespołem o jak najwyższe miejsce w PlusLidze – stwierdził Majcherski.

– Cieszę się, że zarówno Voitto, jak i Fabian zostają z nami na kolejny sezon. To zawodnicy, którzy świetnie się uzupełniają i razem tworzą naprawdę mocną parę libero. Voitto wnosi dużą jakość w grze defensywnej i świetnie odnalazł się w realiach PlusLigi już w swoim pierwszym sezonie. Z kolei Fabian to nasz wychowanek, dusza zespołu. Obaj nigdy nie odpuszczają i zawsze są gotowi dać z siebie sto procent na treningach i w meczach. Taki duet to dla trenera ogromny komfort – powiedział prezes Trefla Dariusz Gadomski.