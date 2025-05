Co za finał! Poznaliśmy zwycięzcę Euroligi

Kluczowa dla losów wyrównanego finału była czwarta kwarta, którą koszykarze z Turcji rozpoczęli od prowadzenie 8:1 i w 34. minucie wygrywali 62:51. Wcześniej przewaga obydwu zespołów wynosiła kilka punktów, a najwyższą drużyna z Księstwa miała w drugiej kwarcie, gdy na tablicy widniał wynik 27:21.

MVP (najlepszym graczem w finale) został wybrany Amerykanin Nigel Hayes-Davis, który uzyskał 23 punkty i miał 9 zbiórek oraz dwa przechwyty, blok i asystę. Wykorzystał wszystkie 14 rzutów wolnych, w tym kilka wykonywanych w samej końcówce finału. Co ciekawe, Amerykanin w 2021 r. podpisał umowę z AS Monaco, ale kontrakt nie wszedł w życie, a Nigel-Hayes trafił do FC Barcelona, gdzie trenerem był obecny szkoleniowiec Fenerbahce Litwin Sarunas Jasikevicius.

W półfinale koszykarze AS sensacyjnie pokonali najlepszą drużynę sezonu zasadniczego Olympiakos Pireus 78:68, a Fenerbahce obrońcę trofeum Panathinaikos Ateny 82:76.

Obaj trenerzy, 49-letni Sarunas Jasikevicius, czterokrotny zwycięzca Euroligi jako zawodnik, i o siedem lat młodszy Grek Vassilis Spanoulis, trzykrotny triumfator tych rozgrywek, znają się znakomicie i zarówno na przedmeczowej konferencji prasowej, jak i po meczu, nie kryli wzajemnego szacunku do siebie. Ci wybitni zawodnicy byli w mistrzowskim składzie Panathinaikosu Ateny, gdy ten prowadzony przez słynnego Serba Zeljko Obradovica wygrał w 2009 r. Euroligę.

Teraz Jasikevicius, który otrzymał nagrodę dla najlepszego szkoleniowca Euroligi w tym sezonie, cieszył się z pierwszego sukcesu w roli trenera, bo wcześniejsze udziały jego zespołów w Final Four kończyły się półfinałowymi porażkami. Jednym z asystentów Litwina jest Tomas Masiulis, mistrz Euroligi z Żalgirisem Kowno (1999) i pięciokrotny mistrz Polski z Treflem Sopot (2004-2008). Spanoulis, który pierwszy sezon prowadzi AS Monaco, na triumf będzie musiał poczekać co najmniej rok, ale i tak występ zespołu z Monako w tym sezonie był znakomity.

AS Monaco dopiero po raz drugi zameldowało się w Final Four, a pierwszy w meczu o trofeum. Wcześniej w dwóch spotkaniach przeciw Fenerbahce w obecnych rozgrywkach Francuzi pokonali Fenerbahce, w tym nad Bosforem aż 99:69.

Najskuteczniejszymi koszykarzami AS byli Amerykanie: Alpha Diallo z 19 pkt i Mike James z 17. Koszykarze z Księstwa popełnili 14 strat, a rywale 9 i to właśnie intensywna defensywa zawodników Fenerbahce była kluczem do ich sukcesu.

W meczu o trzecią lokatę, będącym starciem odwiecznych rywali Olympiakosu i Panathinaiokosu, lepszy okazał się klub z Pireusu. Pokonał najlepszy zespół minionego sezonu 97:93, w czym największa zasługa Amerykanina Aleca Petersa, który uzyskał 32 pkt. To był 21. triumf Olympiakosu nad "Koniczynkami", które w historii rywalizacji w Eurolidze wygrały tylko siedem razy. Klub z Pireusu w sezonie zasadniczym był także dwa razy lepszy od zespołu ze stolicy.

Wyniki:

finał

Fenerbahce Beko Stambuł - AS Monaco 81:70 (18:20, 17:13, 19:18, 27:19)

Najwięcej punktów: dla Fenerbahce - Nigel Hayes-Davis 23, Marko Guduric 19, Devon Hall 13, Wade Baldwin IV 13; dla Monaco - Alpha Diallo 19, Mike James 17, Matthew Strazel 13, Daniel Theis 12.

o 3. miejsce

Olympiakos Pireus - Panathinaikos Aktor Ateny 97:93 (33:20, 24:26, 18:18, 22:29)

Najwięcej punktów: Olympiakosu - Alec Peters 32, Sasza Wezeknow 23, Moses Wright 19; dla Panathinaikosu - Omer Yurtseven 23, Cedi Osman 14, Mathias lessort 12.