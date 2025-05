Diamentowa Liga w Rabacie. Trzy godziny transmisji

Zwiększamy atrakcyjność transmisji z lekkoatletycznych mityngów Diamentowej Ligi. Do tradycyjnego, dwugodzinnego przekazu dokładamy blisko godzinną transmisję z jeden z konkurencji technicznych z największym potencjałem. W niedzielę będzie to pchnięcie kulą. Początek o godz. 19.15 w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go.