Mistrzostwo i... błyskawiczne odejście z klubu? Już wytypowali następcę!

Napoli kilka dni temu zostało mistrzem Włoch. Spory udział miał w tym Conte, który przejął "Azzurrich" zaraz po tym, jak w zeszłym sezonie zajęli 10. miejsce w tabeli Serie A. Już w pierwszym sezonie pod kierownictwem Conte, drużyna sięgnęła po końcowy triumf we włoskiej ekstraklasie, zdobywając czwarte mistrzostwo w historii.

Wygląda jednak na to, że Conte nie będzie dłużej prowadził Napoli. Choć wiąże go jeszcze dwuletnia umowa z klubem, ma opuścić Neapol, o czym donosi dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Jego następcą ma zostać Allegri, były wieloletni trener Milanu czy Juventusu. W przeszłości to właśnie Allegri zastąpił Conte, gdy ten zdecydował się odejść z Juventusu. Co ciekawe, według dziennikarzy możliwym scenariuszem jest sytuacja, w której Conte po odejściu z Napoli wróci do... Juve.

Antonio #Conte e il @sscnapoli verso la separazione. La scelta degli azzurri per la panchina è Massimiliano #Allegri: si prova a chiudere subitohttps://t.co/JNgKZ6QB8M — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 25, 2025

Allegri to sześciokrotny mistrz Włoch - raz sięgnął po tytuł w Milanie, a pięciokrotnie w Juventusie. Jako szkoleniowiec dwukrotnie doprowadził Starą Damę do finałów Ligi Mistrzów. Jako piłkarz w 1998 roku bronił barw Napoli.

BS, Polsat Sport