Nokaut w pierwszej kwarcie! Ćwierćfinałowa rywalizacja rozstrzygnięta

Gospodarze świetnie weszli w to spotkanie i po akcjach Manu Lecomte'a, Ousmane Drame oraz Tyrana De Lattibeaudiere'a prowadzili 10:0! Niemoc przyjezdnych przerwał Nikola Kocović, ale po późniejszej trójce CJ Williamsa różnica wzrosła do 13 punktów. Loren Jackson starał się na to reagować - to ciągle było za mało. Dzięki trafieniu z dystansu Tevina Browna przewaga była jeszcze wyższa - wynosiła 18 punktów. Po 10 minutach było 35:16.

ZOBACZ TAKŻE: Anwil i Trefl awansowali do półfinałów Orlen Basket Ligi

W drugiej kwarcie PGE Start nadal utrzymywał świetną skuteczność, dzięki czemu pewnie prowadził. Do ataku włączyli się Courtney Ramey i Michał Krasuski, a słupszczanie nie byli w stanie dotrzymać kroku rywalom. Głównie dzięki kolejnym rzutom Williamsa pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 65:44.

Po przerwie ekipa trenera Wojciecha Kamińskiego nie chciała zwalniać tempa. Loren Jackson i Justice Sueing lekko poprawiali jednak sytuację przyjezdnych. Courtney Ramey wraz z Tevinem Brownem "pilnowali" jednak wyniku. Po kolejnym zagraniu CJ Williamsa po 30 minutach było więc 89:68.

Ostatnia kwarta tak naprawdę niewiele zmieniała. Zespół trenera Roberta Stelmahersa nie zanotował żadnego istotnego zrywu ofensywnego i realnie nie odrabiał strat. "Setkę" dla lublinian przekroczył aktywny Michał Krasuski. Ostatecznie PGE Start zwyciężył 109:94 i awansował do półfinału, gdzie zmierzy się z Treflem Sopot.

Po 22 punkty dla gospodarzy rzucili CJ Williams i Courtney Ramey. W ekipie gości wyróżniał się Loren Jackson z 21 punktami i 4 asystami.

ORLEN Basket Liga - piąty mecz 1/4 finału

PGE Start Lublin - Energa Icon Sea Czarni Słupsk 109:94 (35:16, 30:28, 24:24, 20:26)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 3-2

PGE Start: CJ Williams 22, Courtney Ramey 22, Tevin Brown 15, Tyran De Lattibeaudiere 15, Emmanuel Lecomte 12, Michał Krasuski 12, Ousmane Drame 8, Filip Put 3, Bartłomiej Pelczar 0, Michał Turewicz 0, Wiktor Kępka 0;

Energa Icon Sea Czarni: Loren Jackson 21, Justice Sueing 18, Quincy Ford 12, Szymon Tomczak 11, Jakub Musiał 11, Nikołaj Kocovic 8, Fahrudin Manjgafic 6, Michał Nowakowski 5, Mateusz Dziemba 2, Nikodem Klocek 0, Nikodem Czoska 0.

PLK.PL