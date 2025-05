Ostatni mecz Barcelony w sezonie. Jakie losy czekają Lewandowskiego i Szczęsnego?

Już w niedzielę o godzinie 21:00 pewna mistrzostwa Hiszpanii FC Barcelona rozegra ostatni mecz w tym sezonie LaLiga. Przeciwnikiem "Dumy Katalonii" będzie Athletic Bilbao.

W dobiegającej końca kampanii w barwach "Blaugrany" brylowało dwóch Polaków - w ataku Robert Lewandowski, natomiast w bramce Wojciech Szczęsny. Jak będzie w ostatnim starciu sezonu?

Hiszpańskie media - takie jak "Marca" czy "AS" - są zgodne w przypadku Polaków. W pierwszym składzie na mecz z Athletikiem wyjdzie jeden z nich. Mowa o Robercie Lewandowski, który wciąż poluje na swoją 100. bramkę w koszulce "Dumy Katalonii", jednak po powrocie po kontuzji nie może przełamać swojej niekorzystnej serii. Kapitan naszej reprezentacji poprzednio na listę strzelców wpisał się bowiem 9 kwietnia w potyczce Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund.

Wojciech Szczęsny natomiast zasiądzie na ławce rezerwowych. Nie było tajemnicą, że po zapewnieniu sobie przez podopiecznych Hansiego Flicka tytułu mistrzowskiego, ten da szanse gry między słupkami wracającemu po długiej przerwie, spowodowanej zerwaniem więzadeł krzyżowych, Marcowi-Andre ter Stegenowi.

Dla Barcelony będzie to ostatni mecz w całej - bardzo udanej - kampanii. Łupem piłkarzy z Katalonii na podwórku krajowym padło wszystko, co było możliwe - mistrzostwo, Puchar i Superpuchar. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie triumfu w Lidze Mistrzów. Tam hiszpańska ekipa w półfinale musiała uznać wyższość Interu.