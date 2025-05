Srebro Polek w Pucharze Świata w Poznaniu!

Trener kobiecej kadry Zbigniew Kowalczuk "wymieszał" składy dwójek. Karolina Naja nie pływa już z Puławską, choć szkoleniowiec nie wyklucza powrotu do tego układu. Do Puławskiej dołączyła Martyna Klatt, która na igrzyskach w Paryżu startowała z Heleną Wiśniewską.

- Inaczej mi się pływa niż w każdej innej osadzie. Nigdy wcześniej nie startowałam z Anią, bo nie było też takiej koncepcji. W tym roku miałyśmy tylko dwa wspólne treningi na zgrupowaniu we Włoszech i pomiędzy Pucharami w Szegedzie i Poznaniu. Dużo nauczyły nas same eliminacje i półfinał - opowiadała Klatt.

Polki miały apetyt na wygraną, ale do zwyciężczyń Australijek (Kailey Harlen, Natalia Drobot) straciły 1,28 s. Trzecie były Węgierki Blanka Kiss i Anna Lucz.

- Chciałyśmy popłynąć swój dobry wyścig, ale po samym finale nie czuję się spełniona, bo nie jesteśmy jeszcze zgrane. Te trzy starty to jednak było za mało. Myślę, że każda z nas pewnie mogła dać z siebie więcej. To jest jeszcze do przepracowania - dodała poznańska kajakarka.

W finale A płynęła jeszcze druga polska osada - Naja i Adrianna Kąkol zajęły ósme miejsce.

Niedziela była trochę pechowym dniem dla Biało-Czerwonych, którzy czterokrotnie finiszowali na czwartych pozycjach. Blisko podium była męska dwójka - Jakub Stepun, Przemysław Korsak. Olimpijczycy z Paryża na dystansie 500 m uplasowali się tuż za najlepsza trójką - Niemcami, Czechami i Włochami. Finał B tej konkurencji wygrali Valerii Vichev i Jarosław Kajdanek.

Także czwartą lokatę w olimpijskiej konkurencji C2 500 m zajęli kanadyjkarze Wiktor Głazunow, Arsen Śliwiński. Z kolei duet Aleksander Kitewski, Norman Zezula finał zakończyli na szóstej pozycji.

Kanadyjkarce Dorocie Borowskiej, specjalistce od najkrótszego dystansu 200 m, do podium zabrakło 0,06 s, a Katarzyna Szperkiewicz była ósma.

Dwie Polki rywalizowały w jedynkach na 200 m. Julia Olszewska była czwarta, a Sandra Ostrowska uplasowała się tuż za nią. W K1 500 m Sławomir Witczak zajął siódme miejsce.

Na zakończenie regat po południu rozegrane zostaną finały na 5000 m. Biało-Czerwoni w poznańskich zawodach PŚ sześciokrotnie stawali na podium. Prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz pozytywnie ocenił występ polskiej reprezentacji.

- Uważam, że te zawody, jak i Puchar Świata w Szegedzie, były bardzo dobre w naszym wykonaniu. W tym okresie, nawet te czwarte, piąte miejsca są cenne, bo tworzą u zawodników głód sukcesów. Często tak jest, że niektórzy zdobywają medale, a potem czują się za spokojnie i osiadają na laurach. A te dalsze miejsce dodatkowo jeszcze motywują. Sześć miejsc na podium to dobry wynik i to pokazuje, że wciąż należymy do światowej czołówki - przyznał Kotowicz.

Ze względu na brak wody w Jeziorze Maltańskim, organizacja Pucharu Świata stanęła pod znakiem zapytania. Gospodarze Toru Regatowego, pracownicy Wielkopolskiego Związku Kajakowego i Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji zrobili wszystko, by zawody mogły odbyć się zgodnie z planem. Kotowicz nie krył uznania dla organizatorów.

- Należy podziękować prezesowi wielkopolskiego związku Ireneuszowi Pracharczykowi i jego współpracownikom za tę pracę, którą wykonali. Nie ukrywam, że zawody były zagrożone. Na szczęście mamy dobre relacje z władzami międzynarodowej federacji. Przekonaliśmy decydentów ICF i dobrze, że nam zaufali. Dziś mówią, że to były jedne z najlepszych regat, jakie odbyły się w Poznaniu. Było mniej wody, a co za tym idzie mniejsza fala i to wszystkim się podobało - podsumował szef PZKaj.