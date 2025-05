Tomasz Hajto szczerze o sytuacji Goncalo Feio. "Za duży klub"

Już od dłuższego czasu w mediach pojawiają się doniesienia na temat możliwej przyszłości Goncalo Feio. Nadal nie wiadomo, czy Portugalczyk będzie prowadził "Wojskowych" w przyszłym sezonie. Na temat negocjacji szkoleniowca ze stołecznym klubem wypowiedzieli się goście Przemysława Iwańczyka w Dogrywce Cafe Futbol.

- Rozgrywa Legię. 2 maja był finał Pucharu Polski, teraz mamy 25 maja. Można było w trakcie tygodnia się określić: "przedłużamy kontrakt z Feio, bo w niego wierzymy, mimo sytuacji w lidze" albo "nie przedłużamy". Wiesz, jakie były komunikaty dziennikarzy zajmujących się newsami z Legii? "Już we wtorek, już w czwartek, już w piątek" - powiedział Roman Kołtoń.

ZOBACZ TAKŻE: Tak świętowano mistrzostwo Polski w Poznaniu! Zobacz zdjęcia (GALERIA)

Do tych słów odniósł się Marek Jóźwiak.

- Jeżeli proponujesz trenerowi przedłużenie umowy, a on na następny dzień przychodzi z 15 czy 20 postulatami, to tak jak powiedziałeś: nieźle to rozgrywa - ocenił były reprezentant Polski.

Na koniec w sprawie Feio głos zabrał Tomasz Hajto.

- Wiecie, na co czekam przed przedłużeniem kontraktu? Na pierwsze spięcie na linii Fredi Bobić - Michał Żewłakow. Tam wyjdzie, kto jest bardziej decyzyjny - stwierdził ekspert. - Jest jedna podstawowa rzecz. Dla mnie Legia potrzebuje fachowca, a nie kogoś, kto ją rozgrywa, bo to jest za duży klub, za wielkie miasto, stadion i kibice, żeby być tak rozgrywanym przez trenera, który w tym sezonie miał więcej wpadek i złych zachowań niż tych dobrych. Wierzę, że to będzie mądra decyzja. Ekstraklasa potrzebuje silnej Legii.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport