Wzruszające sceny! Rafael Nadal pożegnany na Roland Garros (ZDJĘCIA)

Najpierw obecni na trybunach fani ułożyli z białych kartek napis "Rafa". Niedługo później na korcie pojawił się główny bohater wydarzenia. 38-latek nie krył wzruszenia w związku z całą celebrą. Następnie na kort weszli Novak Djoković, Roger Federer i Andy Murray. Wymienieni tenisiści wraz z Nadalem uchodzą za najwybitniejszych przedstawicieli tej dyscypliny sportu w XXI wieku. Panowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

ZOBACZ TAKŻE: Linette - Tauson. Kiedy mecz Ronald Garros? O której godzinie French Open?

Cała uroczystość została zwieńczona odsłonięciem na korcie specjalnej tablicy poświęconej Nadalowi. Odciśnięty na niej został jego but. W sieci pojawiły się komentarze sugerujące, że nazwa kortu powinna zostać zmieniona. Zdaniem wielu fanów główna arena zmagań we French Open powinna otrzymać imię Rafaela Nadala.

Hiszpan to żywa legenda tenisa. W swojej bogatej karierze wygrał 92 turnieje singlowe rangi ATP, w tym 22 wielkoszlemowe. Aż 14-krotnie triumfował w Roland Garros, co czyni go najbardziej utytułowanym graczem w historii tych zmagań. Do tego dołożył olimpijskie złoto wywalczone w Pekinie w 2008 roku. Natomiast liderem rankingu ATP był łącznie przez 209 tygodni.

Pod koniec kariery Nadal zmagał się z licznymi problemami zdrowotnymi. W październiku 2024 roku oficjalnie poinformował o zakończeniu kariery. Swoje ostatnie mecze rozegrał w Pucharze Davisa w Maladze.

mtu, Polsat Sport