Zapadła decyzja! Goncalo Feio nie jest już trenerem Legii Warszawa

"Dziękujemy trenerowi Goncalo Feio za kilkanaście miesięcy pracy, historyczny awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA oraz zdobycie 21. w historii klubu Pucharu Polski. Doceniamy wkład trenera w rozwój drużyny. Życzymy powodzenia i wielu sukcesów w dalszej karierze trenerskiej. Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy. Trener Goncalo Feio nie będzie prowadził drużyny Legii Warszawa w kolejnym sezonie. W najbliższych dniach przekażemy kolejne informacje" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Legii.

Po raz pierwszy do klubu ze stolicy Feio trafił w 2010 roku. Wówczas w wieku 20 lat został trenerem grup młodzieżowych. Następnie pracował w roli asystenta pierwszego trenera w Wiśle Kraków, AO Ksanti i Rakowie Częstochowa. W 2022 roku pierwszy raz podjął się samodzielnego prowadzenia drużyny. Portugalczyk został szkoleniowcem Motoru Lublin, z którym awansował do 1. ligi, a następnie znacząco przyczynił się do awansu do Ekstraklasy. Zespół z Lubelszczyzny opuścił przed zakończeniem sezonu 2023/2024.

Niedługo później został ogłoszony trenerem Legii. Na stanowisku zastąpił Kostę Runjaicia. Ze stołeczną ekipą dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, w którym warszawianie musieli uznać wyższość Chelsea. Ponadto sięgnął po triumf w Pucharze Polski. Rozczarowaniem dla Legii zakończył się jednak sezon ligowy. W PKO BP Ekstraklasie zespół Feio uplasował się na piątej lokacie, co jest rezultatem zdecydowanie poniżej oczekiwań władz i kibiców.

W ostatnim czasie toczyły się ożywione dyskusje na temat przyszłości Portugalczyka. W pewnym momencie wiele wskazywało na to, że 35-latek przedłuży umowę z klubem. Na początku weekendu media obiegła jednak informacja, że Feio ostatecznie nie przystał na proponowane przez Legię warunki. Teraz jest już przesądzone, że współpraca nie będzie kontynuowana.

Obecnie nie wiadomo, ani kto poprowadzi Legię, ani jakie będą dalsze plany zawodowe Feio. Możliwe, że obie kwestie zostaną wyjaśnione w najbliższych dniach.