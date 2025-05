200 tysięcy! Niesamowite świętowanie w Neapolu

Świętowanie zdobycia "scudetto" trwa w mieście nieprzerwanie od piątku, gdy wynik meczu Napoli z Cagliari (2:0) przypieczętował zwycięstwo neapolitańczyków.

Poniedziałkowa parada była kulminacją obchodów zwycięstwa klubu, należącego do producenta filmowego Aurelio De Laurentiisa. Z dachów jadącego powoli autobusu piłkarze pozdrawiali kibiców. Trzymali też włoskie flagi z napisem: AGAIN (znowu), przypominające, że to czwarte w historii mistrzostwo Włoch wywalczone przez Napoli. Taki sam napis widniał też na ich autobusie.

Nadmorską paradę wielu kibiców obserwowało z pokładu łodzi i jachtów.

Świętowało całe miasto, a z tej okazji zamkniętych było wiele szkół.

Cały Neapol był niebieski jak barwy klubu. Kibice w jego koszulkach trzymali tysiące sztandarów Napoli; na niektórych widniał wizerunek króla piłki Diego Armando Maradony, który grał pod Wezuwiuszem w latach 1984-1991. Niebieski był dym z odpalanych świec i rac.

We wtorek piłkarze i przedstawiciele kierownictwa klubu zostaną przyjęci na audiencji przez papieża Leona XIV w Watykanie.