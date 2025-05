Finał Ligi Konferencji: Chelsea - Real Betis. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Chelsea to jeden z najbardziej utytułowanych angielskich zespołów. Ma na koncie po dwa triumfy w Lidze Mistrzów UEFA, Lidze Europy oraz w rozgrywanym do 1999 roku Pucharze Zdobywców Pucharów. Zespół z Londynu ma więc szanse, by jako pierwszy w historii zdobyć wszystkie cztery trofea europejskiej piłki. W drodze do finału zespół z Londynu wyeliminował w ćwierćfinałowym dwumeczu Legię Warszawa, a w półfinale szwedzki Djurgårdens IF.

ZOBACZ TAKŻE: UEFA oficjalnie przejęła wrocławski stadion. Trwają przygotowania do finału

Dla Betisu będzie to nie tylko pierwszy finał Ligi Konferencji, ale pierwszy jakikolwiek finał europejskich pucharów w historii. Drużyna z Sewilli nigdy wcześniej nie awansowała bowiem dalej, niż do 1/8 finału jakichkolwiek europejskich rozgrywek. Zespół prowadzony przez trenera Manuela Pellegriniego w ćwierćfinale Ligi Konferencji pokonał Jagiellonię Białystok, a w półfinale rozprawił się z włoską Fiorentiną.

Środowy finał Ligi Konferencji odbędzie się w Polsce - na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu, będącym na co dzień areną zmagań Śląska Wrocław. To trzeci pod względem wielkości stadion w kraju. W środę na trybunach zasiądzie komplet ponad 40 tysięcy widzów.

Transmisja finału Ligi Konferencji w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go.

Początek przedmeczowego studia od 18:00 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1. Studio w Polsacie od godziny 20:20. Pierwszy gwizdek finału Ligi Konferencji o godzinie 21:00.

Polsat Sport