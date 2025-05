Kielecka drużyna ma na koncie 20 mistrzostw kraju, ale w ubiegłym roku po 12 latach straciła tytuł na rzecz zespołu z Płocka. W tym sezonie podopieczni Tałanta Dujszebajewa wywalczyli już Puchar Polski (wygrana w finale z Orlen Wisłą). Teraz chcą pójść za ciosem i wywalczyć drugie trofeum.

- Ubiegłoroczna utrata tytułu to dla nas dodatkowa motywacja. Wiemy, że oni również będą bardzo dobrze przygotowani. Każdy chce zdobyć tytuł. Pozostaje tylko walczyć, walczyć i walczyć. Wisła jest aktualnym mistrzem, mamy dla naszego rywala szacunek. Chcemy jednak, aby tytuł wrócił do Kielc. Zrobimy wszystko, aby wygrać już w pierwszym spotkaniu - powiedział trener Industrii.

- Jesteśmy bardzo zmotywowani, aby wygrać ORLEN Superligę drugi raz z rzędu. We wtorek gramy u siebie, przed naszymi kibicami i jestem przekonany, że jak zawsze stworzą oni świetną atmosferę. Jestem pewien, że to właśnie oni popchną nas do zwycięstwa - powiedział trener płockiej drużyny Sabate.

W ostatnich spotkaniach między drużynami z Kielc i Płocka nie brakowało kontrowersji i niesportowych zachowań. Trener Industrii ma nadzieję, że w finałowej rywalizacji uwaga wszystkich będzie skupiona na tym, co się dzieje na parkiecie.

- Oby nie było nakręcania za strony trenerów, zawodników. Chcemy, aby wszystko skupiło się wokół sportu. Całe środowisko musi zrobić tak, aby stworzyć fajne mecze. Później niech cieszy się lepszy zespół. Żeby nie było dyskusji na inne tematy - zaznaczył trener zespołu z Kielc.

Gdzie obejrzeć pierwsze starcie finałowe ORLEN Superligi?

Transmisja TV i stream online meczu ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce we wtorek w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.

PAP