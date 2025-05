W tym roku Roland Garros potrwa od 25 maja do 8 czerwca. Na liście startowej znalazło się po 128 tenisistów i tenisistek.

W pierwszej rundzie tegorocznego French Open Fręch zmierzy się z wymagającą rywalką - Ons Jabeur. Tunezyjka to była wiceliderka światowego rankingu, dwukrotna finalistka Wimbledonu oraz finalistka US Open z 2022 roku. Jej najlepszy wynik na paryskich kortach to ćwierćfinał, osiągnięty w 2020 roku. W dorobku Jabeur znajduje się pięć tytułów WTA oraz 11 triumfów w cyklu ITF.

Polka przystępuje do wielkoszlemowej rywalizacji w nienajlepszej formie. Od styczniowego Australian Open, gdzie dotarła do 1/16 finału, nie udało jej się awansować dalej niż do drugiej rundy żadnego turnieju.

Zwyciężczyni zmierzy się w drugiej rundzie albo z Oksaną Selekhmetevą, albo Marketą Vondrousovą.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fręch - Jabeur we wtorek na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport